甲安埔生活圈偏鄉公車699線 15日上路

699線舉行試乘體驗活動，南埔社區居民開心搭車。（記者張軒哲攝）

2017-09-13 15:34

〔記者張軒哲／台中報導〕為造福偏鄉居民，甲安埔生活圈第三條偏鄉公車699線，今日由台中市交通局長王義川舉行試乘體驗活動，行駛路線自大安區南埔站行駛至大甲體育場。將於15日正式上路，初期雙向各行駛5個班次，未來可視需求增加班次，讓大安居民上學、就醫及購物更加便利。

大安區位置偏遠人口不到2萬人，商業活動不發達，居民生活圈以大甲市區為主，但公車路線較少，為了方便南埔、南庄與大安區公所周邊居民搭乘公車到大甲，爭取此路線的市議員吳敏濟表示，699線定位在上學、就醫及購物。

今日試乘體驗活動在大安區南埔站舉行，大安區長周琇茹率多位里長以及居民開心搭乘。南埔里長林恭表示，偏鄉的公車愈來愈少，老人小孩出入愈來愈困難，有了699線，以後要前往大甲就方便多了。

王義川說，市區公車載客率高，路線很容易賺錢，但市長林佳龍看到60歲的人騎機車載80歲的人，心裡十分不捨，寧願將有限的資源挪到偏遠地區。吳敏濟接二連三提出偏鄉公車計畫，市長均指示交通局積極辦理，以保障居民基本的交通需求。

吳敏濟表示，699行經大甲文曲里、武陵里及義和里的文曲路上，從來沒有公車行駛，699線公車自大安區南安路上的南埔站發車，往北經南庄，右轉中山南路，經大安區公所、羌埔林、東勢尾、六塊厝，轉大甲區文曲路，經文武國小、番仔寮，左轉經國路順天國小，右轉光明路、順天路、大甲高中、大甲火車站、文昌祠、李綜合醫院、光田醫院，終點是大甲體育場旁的新政大安港路口站（順天國中西校門）。

甲安埔生活圈第一條偏鄉公車是95副線，延長行駛至外埔區廍子里、土城里；第二條是上月才通車的668線，由日南火車站行經溪北四里至大甲區公所，第三條就是由大安區南埔發出的699線。這三條偏鄉公車的目的在於提供偏遠地區居民最基本的公車服務，讓弱勢學生及老年族群交通更便利。