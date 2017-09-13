溪南國中機器人冠軍 將赴哥斯大黎加比賽

溪南國中蔡宗翰（右一）、陳立書（左二）在機器人大賽中區賽中，拿下足球組的第一名。（記者何宗翰攝）

2017-09-13 15:24

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區溪南國中日前參加國際奧林匹克機器人大賽中區賽中，拿下足球組的第一名，11月將代表台灣赴哥斯大黎加參加世界賽，溪南國中校長宋淑娟說，學校發展樂高機器人2年來，成績斐然，去年曾赴印度參賽拿下第2名，這次又有機會為國爭光，仍需要籌措旅費，希望各界多多幫忙。

校長宋淑娟說，溪南國中屬於偏鄉，全校僅有267人，其中弱勢學生就有108人，過去一直發展不出學校特色，直到2年前她上任後，認為未來在工業4.0的時代，機器人是相當重要的角色，因此就從學寫程式開始，發展機器人的特色；但由於機器人不是普通家長所能負擔，由學校支出設備經費及師資，目前已有20組，還購置足球賽球場。

指導老師胡啟有說，參賽學生都是本身有興趣、願意犧牲週末暑假時間來練習的學生，老師能教的是AI基本程式的運用，但是如何延伸都由學生自己發揮，這次獲得第一名的學生蔡宗翰、陳立書，都犧牲了整個暑假研究，在場上的表現也是初生之犢不畏虎，讓溪南國中成為前4名中唯一的學校代表隊，其他都是補習班組隊參加。

今年國二的蔡宗翰、陳立書說，從小就喜歡機器人，因此知道學校有這個社團就主動參加，覺得比賽冠軍有一半是運氣，另一半是付出的時間很多，甚至在賽前把補習時間全部請掉，加強練習。

「孩子學了真的乖很多！」議員吳瓊華表示，多年前她曾在溪南國中服務，覺得機器人社團可以讓對學科沒有那麼擅長的孩子，發揮自己的創意，將全力爭取經費來協助，另外也希望這些比賽的好成績，能夠對學生升學時有所幫助。