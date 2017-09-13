穿戴型智慧復健裝置、智慧眼鏡 奪科技奧運兩大獎

資策會開發的「智慧眼鏡」在有「科技界奧林匹克」之稱的世界資訊科技大會（WCIT）中，獲得「傑出行動應用獎」，目前該項產品已被中鋼實際運用在工作場所。（資策會提供）

2017-09-13 15:14

〔記者吳柏緯／台北報導〕打籃球造成運動傷害，竟意外成為資策會專案經理魏士堯發明穿戴型智慧復健裝置的契機。該裝置去年拿下了德國紅點設計大獎，今天更在素有科技界奧林匹克的世界資訊科技大會（WCIT）中，拿下「傑出醫療應用獎」。

WCIT是全球科技交流活動，每兩年一次，台灣曾在2000年時舉辦，並邀請微軟創辦人比爾蓋茲出席。睽違17年後，台灣於今年再度取得主辦權。

魏士堯與研發團隊將感應器與鞋墊、護膝整合，利用感應元件，分析使用者的足部壓力及膝蓋動作，建立完整的資料庫，協助醫療人員掌握並評估使用者的下肢活動資訊及復健的歷程；此外，為令使用者復健過程更加有趣，研發團隊設計體感遊戲，協助使用者在遊玩的過程中，矯正身體姿勢或輔助復健。

魏士堯指出，這項裝置得以問世，與他親身經歷的運動傷害有很大的關係。他表示，自己很喜歡運動，特別是打籃球，然而大約兩年多前發現容易出現腳麻的情形，就醫後才知是因髕骨軟化，為此休養近半年無法從事熱愛的運動。

魏士堯說，受傷後才發現許多球友都有和他類似的困擾，然而由於情形不嚴重，忽略就醫與復健，當影響正常生活時，往往病情已經很嚴重。因此，激起他發明穿戴式復健裝置的想法。

這項裝置不但在去年拿下德國紅點設計大獎的創新應用，今年更入圍美國百大科技獎，並於今年WCIT中獲得「傑出醫療應用獎」的肯定。未來將陸續投入醫療現場，協助醫生與病友，透過此一裝置進行復健。

除了「穿戴型智慧復健裝置」外，資策會開發的「智慧眼鏡」，也在大會中獲得「傑出行動應用獎」。目前該項產品已被中鋼實際運用在工作場所，透過「動態物件追蹤」與「資訊疊合」技術，可明確標記出設備上需檢修的地方與提供流程操作指導，大幅提高工作效率，並減少20％的維運成本，也可以透過監控作業人員的狀態確保工作安全。

此外彰化秀傳醫院也利用該裝置輔助醫療，讓骨科醫師進行手術時，可更精準地找到下刀位置，大幅減少30％的手術時間。而該項技術也於去年吸引Discovery關注，收錄於2016年《台灣無比精彩醫療菁英》紀錄片中。