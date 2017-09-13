「花漾客家」音樂會 23日葫蘆墩文化中心登場

2017-09-13 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市「花漾客家」音樂會，23日在葫蘆墩文化中心登場！台中市客家事務委員會為迎接2018台中世界花會博覽會，由靜宸合唱團徐麗紗教授企劃總籌，邀請老、中、青共10個合唱團齊聚一堂，用不同風格詮釋客家歌謠，以藝術與音樂傳遞2018花開的訊息，迎接花博盛宴， 活動採免費索票入場。

客委會主委劉宏基表示，總統蔡英文提出「珍視客家人文地景，讓土地詮釋台灣歷史」台三線客家政策，因此，這次音樂會以「行過台三線‧㧡擔㧡來嘿嘿唷」作為音樂會主題，邀請台三線中部路段沿途的多個優秀學校與音樂社團，共同在葫蘆墩文化中心演奏廳進行展演，並由東勢特有的客家民歌「㧡擔歌」揭開音樂會序幕。

劉宏基說，客家人是台灣第二大族群社會，占台灣總人口數的19.3％以上，客家文化隨著先民的遷徙而延展至全台各地，更隨之開枝散葉、薪火相傳。客委會致力於推廣保存客家文化，希望透過音樂的方式，在無形之間傳遞客家精神，這次音樂會也帶來許多描述客家農村風光的歌曲作品，透過這些作品，讓民眾更了解早期農村的純樸生活，及腳踏實地打拚的精神。

演出團體包括靜宸合唱團、台中藝術家室內合唱團、興大附中合唱團、大甲河之聲合唱團、弘韻婦女音樂協進會合唱團、東勢國小合唱團、台中市基督教聖樂協會恩惠合唱團、苗栗縣建國國小合唱團、卓蘭國小合唱團、苗栗縣合唱團等。

客委會表示，這項音樂會將9月23日下午2點30分，在葫蘆墩文化中心音樂廳舉行，歡迎民眾免費索票入場，相關資訊可至台中市政府客家事務委員會網站查詢。