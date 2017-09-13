雅楓社區樂齡行動教室前進機場 長輩「快閃」跳舞展活力

2017-09-13 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕「阿爸牽水牛喔，走過菜園邊，白菜青青，阿爸心裡真歡喜」！台中市大雅區雅楓社區發展協會樂齡行動教室長輩，前往台中國際機場「快閃」，大跳「阿爸牽水牛」，連「牛」隻都牽到機場，展現銀髮活力。

台中市社會局為預防長輩失能、失智，委請財團法人老五老基金會辦理樂齡行動教室，聘請健康促進講師教導長輩跳「阿爸牽水牛」等歌舞，以提升長輩身體機能。長輩練跳12週，出發前往大雅區公所及台中國際機場等「快閃」，還真人扮牛，將牛牽到機場，十分吸睛。

大雅區雅楓里長張東開表示，樂齡行動教室上課是長輩每週最期待的日子，這次長輩在區公所前廣場及機場出境大廳演出，表示長輩身體越來越健康；大雅區雅楓社區發展協會理事長蕭金生說，為了快閃表演，每位阿公、阿嬤都卯足全力記舞步、反覆練習，希望讓大家看到銀髮族的熱血，並特別感謝社區志工，每週替長輩量血壓，注意其身體狀況，並提醒、陪伴長輩練習。

大雅區長林宜賢說，台灣已邁入高齡化社會，為鼓勵長輩走出家門參與社區活動，樂齡行動教室從預防角度出發，讓長輩不因年紀大或行動不便而放棄參加社區活動，並感謝台中國際機場提供出境大廳作為表演場地，讓長輩用心排練的成果得以完美呈現。