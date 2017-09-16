打點滴治療樹木褐根病 專家說：效果有限

處理褐根病樹從開始到結束都全程消毒。（記者黃昭國攝）

2017-09-16 09:42

〔記者黃昭國／綜合報導〕嘉義大學助理教授詹明勳團隊，為罹患褐根病老樹吊6灌點滴治療，以延續老樹生命，引來批評只是安慰人心而已，無實質醫治效果，網友更直指「有學者圈地，亂治褐根病，大賺其錢」，此事件引發爭議在於吊點滴（打針）對治療褐根病樹有效嗎？

圖為觀察褐根病的的根部患病部位，黑色為深褐色至黑褐色菌絲面。（記者黃昭國攝）

根據一位不願具名的台大植病專家說，為褐根病樹施打點滴不是毫無效果，打針（吊點滴）成效有限而已，他也曾為罹病樹打點滴，但是在確診病情屬於初期的情況下為之，且施打在病根部位。

圖為觀察褐根病的的根部患病部位，黑色為深褐色至黑褐色菌絲面。（記者黃昭國攝）

台大植病專家表示，為避免「醫療糾紛」，他習慣錄影存證，先診斷出病樹是染上何種病，再確診感染成數（病害指數），例如初期、中期或末期，分期類似人類罹患癌症，初期20％以下，切除病根、施以根部點滴或施藥、給養等作為。若是診斷出屬於2或3期、50至60％尚有治好的機會，至於病根感染80％的末期，則病入膏肓、沒救了，善後最重要，不只要移除病樹，連土壤都要消毒與殺菌，附近的樹木都要一併檢查，以免疫情擴散。竹崎鄉200歲楊桃老樹染褐根病，若早已確認屬於末期病樹，點滴當然無效。

褐根病的樹基部位特徵。（記者黃昭國攝）

為何楊桃老樹樹幹施打點滴無效或效果有限？林試所的褐根病專家說，人類身上有血液循環系統，打點滴輸液可經由循環系統至患病部位，樹木植物只有輸導組織，點滴藥劑多往上輸送，極少下送至罹病的根部，成效少之又少。

褐根病的樹基部位特徵。（記者黃昭國攝）

有樹木的癌症之稱的褐根病，醫治過程很像人類癌症，貴在早期發現、治癒機率高，輕忽症狀的發生，最後神仙也沒辦法。

褐根病的樹基部位特徵。（記者黃昭國攝）

如何早期發現樹木罹病，農委會林試所曾公布「樹木褐根病診斷鑑定與防治標準作業程序」，讓國人能夠發現與了解褐根病。

診斷褐根病須拍照存證，且須依程序了解感染成數（病害指數）再決定療程。（記者黃昭國攝）

簡易的辨識如下：罹患褐根病樹木會有全株性衰弱的一般症狀，包括全株黃化、萎凋、小葉化，樹冠葉片變的稀疏，最後枯死。褐根病的「特有病徵」部分，表現於莖基部與根部：受害林木莖基部及根部表面常有黃色、深褐色至黑褐色菌絲面，但在根部的菌絲面常與泥沙結合而不明顯。受害林木如出現上述病徵就可初診為罹患褐根病。菌絲面在樹皮表面凹陷處較易形成，一般鮮少生長高於立木離地1公尺以上的樹幹。

罹患樹癌褐根病大小根都要刨除。（記者黃昭國攝）

但常因林木死亡時間太長或環境氣候乾燥或有些樹種，黃褐色菌絲面不易觀察。如未觀察到典型菌絲面，可於莖基部及根部的樹皮剥開，受感染的樹皮內面及木材組織呈不規則黃褐色網紋，此黃褐色網紋亦可視為褐根病的特有病徵。如果仍未觀察到典型菌絲面與黃褐色網紋，可將感染的木材組織（病組織）放置在封口塑膠帶內，保持高相對濕度2-5日，病組織表面可形成黃褐色菌絲面。