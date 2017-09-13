獲世界資訊科技大獎 遠通ETC海外輸出再下一城

2017-09-13 14:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠通電收再獲國際獎項肯定，於這屆世界資訊科技大會（WCIT），獲WITSA全球資訊科技獎－民營企業卓越獎（Private Sector Excellence Award），為暌違17年後重新擔任大會主辦國的台灣，留下重要獎項。

遠通電收總經理張永昌強調，台灣ETC能在這項目奪冠，肯定台灣實施計程電子收費以來，已創造超過20億美元的社會環保經濟效益。

被視為科技業奧林匹克的「WCIT世界資訊科技大會」，近10年來均由歐美國家主辦，放眼中亞洲數位經濟崛起，規劃未來五屆於亞洲巡迴辦理，台灣爭取到亞洲啟航主辦的第1站。

蔡總統：ETC延伸創造全新的產業

總統蔡英文開幕式致詞時表示，科技向來是解決問題的手段，藉由科技可把問題變成市場，創造新的產業與就業機會，台灣ETC恰好印證，因為ETC從解決國道塞車延伸創造出物聯網市場，將有機會為台灣創造出一個全新的產業，甚至整體輸出到全球，為年輕世代創造出更多的就業機會，實現數位夢想。

WITSA秘書長博士詹姆士（Dr. James）表示，台灣ETC是一套非常傑出的系統，遠通電收能以民營企業角色，稱職有且效率地協助國家執行電子收費任務，是國際間非常成功的PPP（Public-Private Partnership）合作案，獲獎實至名歸。

2017WCIT今年移師台灣主辦，共吸引80國組團來台，超過3700位全球ICT領袖齊聚台北，外賓人數以亞洲佔比60%最高，且多來自東南亞國家及印度。遠通電收看準東協商機，這次特別將門架設備從高速公路搬進WCIT大會會場，吸引外賓目光之餘，也方便實際解說這套由台灣自主研發的多車道自由流收費系統。

這次獲獎外，台灣ETC海外輸出再添一國，正式成為馬來西亞多車道自由流電子收費規劃設計顧問，遠通電收副總經理吳忠潔表示，包含馬來西亞在內，東南亞各國主要城市長期飽受公路壅塞之苦，當地道路營運商因此尋求轉型，除了希望導入以RFID為技術基礎的多車道自由流收費環境，未來更有機會串連物聯網相關應用。而遠通電收除完整技術與經驗，加上與政府成功合作的PPP模式，立即吸引馬國資方注意，進而引進當地。

目前台灣ETC除了哈薩克，東南亞市場已由越南、菲律賓再拓展到馬來西亞，逐步成為東南亞國家電子收費主流設計規劃顧問；此之，印度已著手導入RFID技術，將目前以路段實施電子收費，進階整合成和台灣國道相同的全路網電子收費，可望成為台灣ETC拚輸出的重要市場。