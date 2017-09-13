一紙公文「禁救護車鳴笛」 原因竟是民眾覺得吵？

屏東縣消防局日前發下公文，表示接獲民眾陳情，認為警報器太吵擾亂社區安寧，要求救護車若非緊急情況不得鳴笛與閃燈，令網友痛批「匪夷所思」。（資料照）

2017-09-13 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕救護車緊急出勤時，往往會開啟蜂鳴器與紅色閃光燈，向周圍車輛及用路人告知動向，藉此在高速駕駛的同時仍能保持安全。不過就有網友在臉書社團爆料，指屏東縣消防局日前發下公文，表示接獲民眾陳情，認為警報器太吵擾亂社區安寧，要求救護車若非緊急情況不得鳴笛與閃燈，引網友痛批「匪夷所思」。

網友在臉書社團「靠北消防」PO出照片表示，屏東縣消防局11日發布公文，表示近期接獲民眾陳情，於深夜時段救護車警報器音量已影響社區安寧，要求各分隊依據緊急救護法第17條第2項規定，未來除非情況緊急，不得使用蜂鳴器及紅色閃光燈，而即便是夜間載送緊急病患就醫時，也需注意警鳴器音量調整，避免打擾市民安寧。

發文網友指出，上述內容令人覺得「匪夷所思」，強調救護車設置的初衷，就是為了提供民眾緊急救護之用，質疑「非因緊急情況使用救護車，不就是濫用救護資源嗎？」他接著批評說，接獲民眾這種不合理的陳情，應該要好好教育民眾，而不是不斷的為難半夜辛苦執勤的消防人員，提出各種不合理的要求。

這名網友認為，如果救護車在深夜執勤必須降低音量的話，用路人可能更不容易注意到救護車，「難道不會提高救護車的事故率嗎」？他因而痛批縣消防局，完全沒有考慮到救護人員與車上患者的安全，只顧慮民眾有沒有好好睡覺、有沒有來陳情，「根本是草菅人命」。

文章刊載於臉書社團後獲不少網友認同，不過也有人認為，屏東縣消防局這次發布的公文僅僅是在重申法規，並未額外做出超過法規的要求，強調這類公文沒強制規範內容，也沒載明處罰條例，「其實效用不大」，要網友們無須過度解讀。