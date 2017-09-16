吊點滴救200歲老樹根本唬爛？ 詹明勳：接受指教

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳團隊正在為楊桃樹吊點滴，竹崎鄉代理鄉長郭良江（圖中穿白衣者）、竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢（左一）在旁關心。（蔡瀧賢提供）

2017-09-16 09:52

〔記者黃昭國／綜合報導〕嘉義縣竹崎鄉有棵200歲楊桃老樹，今年6、7月間診斷罹患褐根病，地方邀請嘉義大學助理教授詹明勳團隊，吊6罐點滴治療，以延續老樹生命，搶救過程見諸媒體後，引來台灣護樹團體聯盟批評只是安慰人心而已。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳團隊，為老樹吊6灌點滴引發爭議。（資料照，記者曾迺強攝）

更有吳姓網友更酸稱「白癡才會幹這種愚蠢的事，這根本就是假裝自己懂樹木，演一場假的戲來欺騙一般社會大眾，樹木又不是動物，還打點滴？這些假的學者，未免太沒水準了！也難怪持續弄死一堆樹木，南部各縣市政府卻還是那麼喜歡找這位詹姓大學者，這真的會笑死人」，

網友更酸稱替老樹打點滴無效「白癡才會幹這種愚蠢的事」

嘉大助理教授詹明勳今天接受訪問說，最近被網友批評的事，他都接受指教。他說，竹崎鄉200歲楊桃老樹染褐根病，樹木的水分、養分傳導慢，樹根出現褐色菌絲，6罐點滴中內含植物荷爾蒙、系統性殺真菌藥劑和營養劑，先前使用此療法，醫治台南市麻豆總爺藝文中心十多棵龍眼樹、嘉義縣番路鄉半天岩樹齡3百年的含笑樹，成效良好，同法正用於醫治朴子市配天宮97歲四季蘭。

詹明勳：搶救楊桃樹沒有收費

詹明勳表示，受託搶救楊桃樹，他未親自到場、也沒有收費，九月初曾向福田基金會詢問楊桃老樹的狀況，得知老樹褐根病病情嚴重，請團隊去做儀器檢測，當時測得樹身水分傳導率低於50％以下，較健康樹木近100％傳導率，速度慢一半，接近枯萎狀態。當時剛好要出國，才請團隊應急給老樹打點滴，希望用高壓灌注方式搶救，回國後再到現場醫治。

護樹聯盟批樹木打點滴只是安慰人心而已，沒有實效。

楊桃老樹治療無效，爭議卻不斷，搶救的過程真相是如何呢？記者找到相關人員，盡量將事件拼湊還原全貌。

竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢（圖中站在樹旁）發現樹況並未好轉，請嘉義大學團隊為樹木「吊點滴」。（記者曾迺強攝）

提報楊桃老樹罹病的是竹崎鄉代表會副主席蔡瀧賢，他就住在老樹生長的義仁村三水宮附近，今年4、5月間，當地居民發現樹葉掉光，很緊張的向他回報，實地了解後回報竹崎鄉公所農業課，再轉請嘉義縣政府農業處處理，經由綠化保育科出面委請福田基金會、行政院農委會林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株來指導，初診就已確認罹患褐根病，且已病入膏肓，建議先開挖再施藥。

義仁村三水宮前有棵存活至少2百年的楊桃樹，圖為未染病前枝葉茂密的情況。（蔡瀧賢提供）

縣府會勘人員回報綠保科，因當地居民不捨與老樹的感情，盼能「死馬當活馬醫」，縣府遂以10萬元發包委請北港的包商施作，根據專家建議先開挖老樹根部，發現楊桃老樹根部爛剩2條根，水分與養紛輸送不及才會枯萎嚴重落葉。

蔡瀧賢：讓老樹成為村子地標

然而，搶救老樹的工作近3個月不見起色，蔡瀧賢心慌之餘，想另請高明來治療楊桃老樹，透過番路鄉長林清根的關係，邀請嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳團隊為老樹看病兼治療，但9月初，詹明勳準備出國，無暇親身處理，盛情難卻下，請團隊學生先替老樹吊點滴施藥，相約等回國後再親身出馬醫樹，9月7日，詹明勳返國得知老樹確定沒救了，也就不了了之。蔡瀧賢說，詹明勳的協助純屬義務、私人請託關係，不能怪他，網友與環團的指控，對他不公平。

蔡瀧賢說，楊桃老樹雖已死，地方父老與他很難割捨對老樹的感情，想辦法讓它長存保留下來，將洽請住在台北的林姓地主同意，讓老樹成為村子的地標，弄成裝置藝術，於明年台灣燈會上展示。