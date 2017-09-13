軍公教人員加薪3％ 李來希給賴神掌聲

2017-09-13 14:21

〔記者林彥彤／台北報導〕行政院院長賴清德上任不到5天，昨天就射出政策的第一支箭，即軍公教加薪3%，今天全國公務人員協會理事長李來希也在「軍公教網路之聲直播電台」公開給賴神掌聲，並批評前行政院長林全是「活在雲端上不知道民間疾苦」的人。

李來希指出，賴清德上任不到5天就決定要給軍公教人員調薪，這樣的政策他不得不給賴院長一個掌聲。他說，畢竟賴清德是當了6年的台南市市長，來自基層所以知道百業蕭條，知道軍公教人員這陣子的痛苦；相較前行政院長林全，年薪高達2000多萬元，是活在雲端上不知民間疾苦。

不過李來希認為加薪3%真的不夠。他舉例，過去勞工基本薪資，從2001年1萬8880元，調到明年1月1日的2萬2000元，總漲幅23%，比軍公教足足多了20%，無論如何，有加總比沒加好。

李來希再談到，改革之前他也曾到國民黨智庫警告，民進黨這次大砍，後續一定會調薪，只是無奈高層沒人聽，錯估民進黨會越砍越兇，然後綿羊（即選民）就會自動回來。

李來希表示，民進黨加薪是算計過的，他認為執政者就是左手向退休人員砍9刀、右手安撫年輕人、在職人員，特別是賴清德是選舉出生，很清楚社會脈動。

對於李來希的論述，網友也持不同的看法。有網友表示「你不要再幫“賴”說話了，怎麼愈來愈覺你只是為自己組黨、選舉，而出賣退休人員呢？」，也有網友認為「軍公教加薪只會帶動物價上漲」，其他網友也認為明顯是「摸摸頭政策」。