長和宮萬人「眾街普」 人數破紀錄

四方信眾奉獻的供品，將廟埕廣場擠得水洩不通。（記者蔡彰盛攝）

2017-09-13 14:13

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市古蹟廟宇長和宮下午依百年習俗舉行「眾街普」，百年老街北門街封街「擺桌」宴請四方好兄弟，報名參加普度的信眾超過1萬2千人，打破歷年紀錄，綿延數百公尺的「漢食街」相當壯觀，廟埕廣場的「兄弟釣蝦場」更讓人嘖嘖稱奇。

長和宮主委楊金土表示，當地北門一帶信眾「眾街普」固定在農曆7月23日舉行，百年來風雨無阻、從未間斷，參加者主要是竹塹城四城門附近的商家與信眾，早期均由信眾自行準備供品到宮前擺設普度，但因現今工商社會繁忙，遂由宮方代辦素供品。

特別的是，近5年來每逢街普日，就算上午天氣晴朗，下午法師超渡誦經完總是會飄毛毛細雨，法師們都表示實在很靈驗，這種天象顯示好兄弟的確有來享用信眾的奉獻，而且今天的天氣，果真也是如此。

普度祭典下午登場，廟方安排誦經、獻演野台戲、「看牲」展示，大批志工忙著將超過1萬2千份的供品裝袋，堆成一座座小山，煞是壯觀。

有趣的是，廟方為了讓好兄弟在享受餐點之餘，能夠有些娛樂，還在廟埕設計釣蝦場，人物、造型都做得維妙維肖，許多信徒忍不住駐足圍觀。

楊金土說，報名眾街普信眾每年都以5百人次增加，年年都創新高，很多信眾甚至半年前就開始預約報名。今年信眾奉獻普度的數萬斤白米，祭典後將分送弱勢機構或家庭，至於「米代金」則作為急難救助之用。