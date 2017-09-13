泰利颱風變化大 一段影片看各國預報被玩弄！

氣象局說，依照目前的路徑未符合發布陸上颱風警報的條件，14日上午在向偏北移動遠離台灣，明天北北基放颱風假的機率不高。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-13 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，泰利颱風中心14時30分時位在台北東方海面，向西北移動，其暴風圈朝台灣北部海面接近，對台灣東半部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。此次颱風路徑不斷往北修正，讓長期觀察台灣天氣的「台灣颱風論壇」感嘆，「不是我們報不準，是全世界都抓不住」。

氣象局表示，泰利14時30分時，位於北緯24.8度、東經125.9度，即在台北的東方約440公里之海面上。7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑80公里。以每小時14轉10公里速度，向西北進行。氣象局說，依照目前的路徑未符合發布陸上颱風警報的條件，14日上午在向偏北移動遠離台灣，明天北北基放颱風假的機率不高。

臉書粉專「台灣颱風論壇」PO出「各國預報動畫圖」，影片顯示泰利颱風一開始是從台灣南部通過，但最近的預報則修正到台灣北部上方，甚至暴風半徑不會掃到台灣，展現這次颱風難以預測。「台灣颱風論壇」指出，不是我們報不準，是全世界都抓不住，其實各國都已經在用科學的極限做預報了，然而這次顯現各國模式對於高壓的變動掌握度、半路殺出的杜蘇芮，依舊存在盲點。

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