南向拚觀光 有請泰國網紅「快樂寶拉」當推手

台灣踩線團成員共同製作美味竹筒飯。（圖由泰雅渡假村提供）

2017-09-13 13:47

〔記者佟振國／南投報導〕為開拓東南亞觀光市場，交通部觀光局及台灣觀光遊樂區協會，共同邀請泰國網路紅人「快樂寶拉」來台踩線，抵達南投縣泰雅渡假村，體驗獵人教室等一系列原住民文化活動，以及部落特色美食，讓寶拉留下深刻印象，縣內觀光業者也盼藉助她的高人氣，為南向拚觀光開啟一扇門。

政府推動新南向政策，拓展東南亞的觀光旅遊市場也是重要一環，同時因應陸客人數縮減，南投縣的觀光旅遊業者已多次前往促銷，這次也邀請東南亞網路紅人、部落客、媒體來台踩線，其中最知名的就屬泰國的「快樂寶拉」。

「快樂寶拉」等人特別到南投泰雅渡假村，她特別換上原住民傳統服飾，體驗原住民文化活動，包括打獵、製作陷阱的獵人教室，以及竹筒飯DIY、刺福球、揹新娘體驗、迎賓禮炮。

寶拉透過翻譯大讚園區的天空步道風景很美，獵人教室活動好玩，體驗不一樣的遊樂方式，非常有趣，園區溫泉水質佳，眾人享受泡湯樂趣，眾人全身舒暢，再品嘗部落特色美食，也是一大享受。

越南媒體人員也稱讚台灣人對外國觀光客友善、熱情，南投的主題樂園風景優美，可以盡情享受大自然，體驗原住民文化，願意分享給國人，讓更多人知道台灣有這麼有趣好玩的旅遊景區。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，希望藉由多元活動體驗，不僅達到寓教於樂效果，也能呈現台灣最具代表性的特色。