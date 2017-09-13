台東原民商品展售區「波浪屋」 二次公告招商

2017-09-13 13:32

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府推動原住民文化創意產業發展，位於台東市新生路鐵花特色商圈旁的「波浪屋」商品展售區持續公告標租，縣府原住民族行政處說明，因上週第一次公告開標後，許多有意進駐團隊資料不全、如未提供經營企劃書、完稅證明等相關資料，因此今天第二次公告，購標日期至9月21日止。

原住民文化創意業產業聚落因波浪造型屋頂而被暱稱為「波浪屋」，原民處表示，這棟4層樓鋼構建築，規劃18個店鋪，除1號店鋪作為縣府扶植原住民文創設計產品的銷售平台外，其餘17間店鋪坪數從3.9坪至46坪不等、分為14個標案，依坪數每間店鋪每坪每月租金700元、管理維護水電費為每坪每月200元，因此每間店鋪租金從3500多元至4萬多元不等，租期為3年。

原民處說明，年租金達100萬元以上空間者，需提出經營企畫書，內容包含經營團隊簡介及經營實績、空間規劃、財務規劃、營運管提醒有意競標的團隊，若租用坪數小於13坪，且3年租金合計低於100萬元以下空間者，廠商需填寫經營企劃書表格，詳情可洽（089）320112、341211原民處部落經濟科詢問或預約現地場勘。

詳細招標內容，可參考台東縣政府招標資訊系統

查詢，並請於購標期限內至縣府發包中心購買標單。