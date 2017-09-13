台南蠔蚌 秋節送禮好棒

2017-09-13 13:29

〔記者王涵平／台南報導〕台南生產的鮮蚵與文蛤品質冠居全國，南縣區漁會與優質產銷班推出「臺南蠔蚌」中秋禮盒，要讓親友受到禮物時都說好棒棒！

南市農業局表示，南市產地水質良好，加上特殊的地形環境，鮮蚵與文蛤品質佳，台南蚵養殖總面積約1913公頃、年產量約4565公噸，總產值約8億元；文蛤的養殖面積約2169公頃，年產量約13159公噸，總產值約11億元。

農業局指出，南市水產產銷班因生產模式改善及輔導單位努力，產銷通路陸續增加，並打響南市優質水產品名聲，水產品陸續進入國內各大通路販售。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，南縣區漁會輔導的文蛤產銷班第9班所生產的文蛤及佳里養殖產銷班第2班所生產的鮮蚵，已進入各大量販通路銷售，因應網路興起，也提供網路團購宅配服務，讓民眾有更多樣化的購買管道。

南縣區漁會指出，今年台灣文蛤暴斃死亡情形嚴重，市面文蛤銷售量銳減，價格及品質都無法有品質保證，而南縣區漁會所輔導的文蛤產銷班第9班所生產的文蛤是採用純海水、並以低密度、低投餌、不用藥的生態養殖法所生產的高品質文蛤，撈起吐沙處理後馬上急速低溫冷藏真空包裝，另輔導的佳里養殖產銷班第2班所生產的鮮蚵，因養殖於七股潟湖區淡鹹水交會處，水質良好，不受汙染，蚵肉大又鮮甜、口感Q彈，深受市場喜愛，且帶殼鮮蚵撈起後會做洗滌處理，與一般市面販售的帶殼鮮蚵比起更為乾淨衛生，送禮自用兩相宜，兩項水產今年中秋前也是供不應求。

「臺南蠔蚌」兩種類禮盒，接受民眾網路購買，可至臉書搜尋「七股黑面文蛤」或「蚵學家」粉絲團詢問訂購。