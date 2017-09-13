泰利颱風北偏 這2個學校照常放颱風假

宜蘭縣私立慧燈中學和中道中學維持放颱風假的決定。（記者簡惠茹翻攝）

2017-09-13 13:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣私立慧燈中學和中道中學考量泰利颱風可能影響宜蘭，昨天宣布週四和週五放颱風假，今天提早讓學生返家，儘管目前颱風北偏，2校仍維持颱風假的決定，2校校長都表示，孩子安全是第一考量，交通車已經預訂，會擇日補課不會影響孩子上課權益。

慧燈中學校長吳松溪說，因應泰利颱風來襲，學校召集各處室人員並收集資訊，前後經過4次的會議討論，最後決定為了孩子們的安全起見，提早宣布實施颱風假，但是泰利颱風路徑多變，從原本預報會從恆春半島到花東一帶登陸，到宜花登陸乃至於到現在預估從北部海面掠過，都增加了學校宣布停課的難度。

吳松溪表示，學校現有2300多名學生，其中7成來自北北基桃地區，必須考量孩子們返家所需時間和行車安全，學生交通車除了有台北區的雪隧專車、桃園縣小巴，還有縣內各路線小巴，專列火車更需要提前1天以上通知台鐵預定，否則無法調車，因此今天中午11點起還是照常實施颱風假，學生們已經陸續返家。

「不會影響孩子上課權益。」吳松溪指出，家長和學生都已經做好心理準備這兩天會放假，補課時間已經訂在10月14日和15日，那2天剛好是段考前夕，剛好可以趁這2天讓學生做考前複習。

私立中道中學昨天也提早宣布今天下午2點半起放颱風假，校長張寬如表示，根據原本氣象局的報導，颱風會影響到宜蘭，由於交通車必須要提前24小時排定，為了學生安全起見，昨天開會決定，明天和後天實施颱風整備假，會再選擇適當的補課時間，不會影響學生上課權益，學生將在今天下午2點半返家。

慧燈中學學生今天提早吃午餐，大家邊吃邊歡呼可以連放4天假，其中國中一年級的學生說，她住在台北，爸爸媽媽都知道會放假，他們覺得安全比較重要，不會覺得很麻煩。