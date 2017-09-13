龍門海廢示範區整頓完畢 回復黃金海岸美名

龍門後灣沙灘恢復潔淨後，戲水遊客也回來了。（記者劉禹慶攝）

2017-09-13 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有黃金海岸稱號的龍門沙灘，因位在迎風面上，每年東北季風海洋廢棄物〈海廢〉就堆積如山，被澎湖縣政府環保局選定為海廢處理示範區，除了首創設立海廢攔截網外，更雇工展開清理，讓沙灘恢復昔日黃金海岸的美景。

今年被選定為海廢處理示範區的湖西龍門後灣沙灘， 因位在北面迎風面，包括漂流木、塑膠、漁具、寶特瓶及保麗龍等，在沙灘上堆積如山， 經過環保局、湖西鄉公所、台電公司、觀護人協會等團體，一次次投入人力淨灘，並以重機械清除，再集中人力用竹扒仔，將遺留沙灘上的細竹片篩選，終於讓久違不見的白色細沙漸層呈現。

另外環保局在龍門沙灘架設60公尺長、高約1.5公尺的攔截網，將放置到明年3月底，橫跨冬季東北季風期，並視效果如何？再看是否延伸，或放置在其他迎風面沙灘，希望能先解決部分海廢問題；尤其是部分無人島，在船運及人力無法可及之處，將優先進行處理，避免讓澎湖蒙上垃圾之島的惡名。

其實世界海漂廢棄物數量逐年增加，年產量達800萬噸，中國珠江三角洲是最大海廢出口，澎湖受海流影響首當其衝，導致海岸線處處被海廢淹沒；澎湖縣明年即將接辦世界最美麗海灣組織年會，海廢問題一定要解決，才能讓澎湖之美完整展現在其他會員國前，達到國際宣傳的效果。