桃新離岸風電送環評 居民反應兩極

2017-09-13 13:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕綠能發展為蔡政府重要政策，風力發電為其中一環，也吸引許多廠商開始插旗，提環評。今環保署針對「桃新離岸風力發電廠興建計畫」環說書，召開專案小組初審會議，地方民眾贊成與反對呈現兩極，環評委員也認為尚有部分資訊需釐清，因此裁定全案補件再審。

隸屬築能公司的「桃新離岸風電計畫」位於桃園市新屋區外海，風場規劃距岸約500公尺至1公里，風場範圍水深大約在5至55公尺，其面積約36.1平方公里。風力機組佈設數量最多46部，單機容量為3至10MW，最大總裝置容量為160MW，上岸點為新屋區，營運時間至少25年。

地方居民對此開發案反應兩極，均有代表出席發表意見，有反對民眾認為，風機設在距岸500米至1公里處，將對珍貴的「客家牽罟」捕撈文化相關活動舉辦，有極大影響，且會影響魚的生存，連帶影響漁民生計，甚至嗆出「死給你看」。更質疑，開發單位稱當地有7成民眾同意，但他身為地方團體幹部，卻是要開環評會了才知道。

贊成民眾則指出，事實上開發單位確有調查，大部分的人都贊成風機設置，反而指反對的人都是非法捕撈的漁民。此外則建議開發單位要謹慎處理周邊居民的回饋問題，應該是直接回饋在電表，提供居民用電優惠，而非提供經費給村里辦公室辦活動，同時也呼籲反對的人別因反對而反對。

審查會議最後裁定「補件再審」，開發單位須再就天然災害、船舶碰撞、候鳥撞擊、考古遺址及牽罟、石滬、藻礁覆蓋率調查、施工工法、施工營運維護、空汙防制等多種面向補充資料，並提出因應對策，此外也應說明清楚民意調查依據，並加強與當地居民溝通。