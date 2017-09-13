週末關西輕旅行 逛古蹟喝野茶 聽老「頭擺」故事

逛關西古蹟，在古蹟內品好茶，享受生活中難得的清閒。（記者黃美珠攝）

2017-09-13 13:25

［記者黃美珠／關西報導］本週末2天都是「全國古蹟日」，新竹縣政府文化局在關西老街，利用關西分駐所及其所長宿舍等縣定古蹟，或是歷史建物舉辦輕旅行，除安排有當地的野茶茶席講座、客庄的奉茶文化體驗，還準備了200個小巧、具有USB功能的復古造型涼風扇，準備在週六（16日）上午，給送給早鳥體驗客做紀念。

縣長邱鏡淳今天早上跟縣議員劉良彬、文化局局長張宜真、警察局局長溫枝發等，一起在斥資3500萬、今年7月才完成修復的縣定古蹟～關西分駐所所長宿舍內，替這個名為「來趣關西～跟著古蹟趣旅行」的2天輕旅行造勢，活動一開始就是說書人用客語，逐一介紹當地各個古蹟景點的特色。

應邀在週六上午舉辦茶席講座的「石店子冶茶四九」主人賴傳莊，以不除草、不施肥、不除蟲、沒有農藥的「3不1沒有」種茶、製茶聞名，他將以「讀茶、品茶」為名，跟大家分享他的茶經，今天則搶先送上他的野茶香，邀請大家屆時快快入座。

張宜真說，2天的活動，除了週日的客家菜包製作需要事先報名，且名額有限，其他都可以自由參加。

來客可以先到關西第1停車場的服務台領取活動手冊，隨著關西鎮鄉土文化協會成員專業的導覽解說，尋訪當地的各個古蹟或歷史建物。

她也提醒大家走過、不要錯過留下戳章，集滿8個戳章者，就可以回到服務台換取復古小涼風扇1個，總共限量200個。

想要體驗關西的歌或聽聽關西故事的人，可以前往縣定古蹟關西分駐所內欣賞，想要逛文創市集和聽音樂會的民眾，到也是縣定古蹟的東安古橋，就能找到自己的假日「小幸運」。

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