台南公園「日式流瀑」現裂縫 日專家來修復

2017-09-13 13:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公園百歲壓軸大禮「日式流瀑」6月盛大通水，令人驚艷，但因7月底尼莎、海棠連續颱風帶來豪雨，加上流瀑本身出水量大，造成流水出口處以自然工法施做的黏土產生裂縫鬆動，為維護安全，工務局緊急措施暫時關閉流水，設計者日籍專家北山安夫專程自日本搭機「飛」來台南，查看研判黏土裂縫是正常現象，今天正式進場檢測修復，待檢修確認無誤後，預計15日前恢復通水。

日本知名庭園大師北山安夫應邀擔任台南公園庭園景觀顧問，協助修復百年瀑布，他是採日式庭園的自然工法施作，石塊間隙以天然黏土黏結，以最自然方式呈現，兼具生態環保並延續傳統概念，讓這座日式流瀑更具意義。

工務局表示，維護人員定期巡檢公園內各項設施，9月8日巡視時，主動發現流瀑出水口處石塊有鬆動現象，經仔細觀察，石塊間隙的黏土已明顯裂開，因擔心裂縫繼續擴大造成景石位移，不得已只好先關閉出水口抽水馬達，並緊急聯繫北山安夫趕來處理。

北山安夫於12日下午即抵達台南，立刻前往台南公園流瀑區查看情況，包括工務局主秘鄒譽名、副總工程司王雅禾、公園管理科長林玉茹及第1大隊隊長林志穎都陪同了解，對修護極為重視。

北山安夫建議，未來維護工作，包括1個月停水1小時進行夯實實驗、2個月停水2小時進行黏土補強作業、2週清除1次雜草低於2公分以下，維持流瀑景觀，停水施工時要立告示牌讓民眾了解。

今天北山安夫也進場坐鎮，親自示範如何檢測，並指導包商細心俢復，也一一修剪過長雜草，讓瀑布流水永續維持最佳景觀風貌。