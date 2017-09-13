這盒手工皂讓人口水直流 信望愛推中秋月餅皂禮盒

2017-09-13 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市信望愛智能發展中心今天舉辦社區式日間照護服務成果展，及中秋月餅皂禮盒發表會！23歲的廖慈欣因早產致行動不便，口語表達也受限，但高中畢業後，進入信望愛智能發展中心沙鹿日間照護中心學習，學會做手工皂，偶爾還能領到獎勵金，廖媽媽說，感謝信望愛日照中心讓女兒變聰明及快樂，也讓家長喘一口氣；中秋節快到了，信望愛推出中秋月餅皂禮盒，執行長林寶珍歡迎民眾訂購，給孩子鼓勵。

信望愛今天舉辦社區式日間照護服務成果展及中秋月餅皂禮盒發表會，日照中心的身心障礙朋友表演練了1年的「心花開」舞蹈，雖然動作不整齊，現場仍響起熱烈掌聲，因為這對他們來說，真的不容易。

坐在輪椅上的廖慈欣並擔任活動主持人，為現場來賓介紹日照中心提供學員學習的各項活動，可愛活潑的表現，逗得與會來賓笑開懷。廖媽媽說，慈欣高中畢業後，家人正煩惱下一步該怎麼辦？幸友人介紹信望愛的沙鹿日照中心，女兒到這裡後不僅學會做手工皂，還交了朋友，人變活潑了，而且每天都很開心，有時領到獎勵金，還會拿給爸爸說，「這是我領的薪水」，感謝信望愛日照中心提供女兒學習的機會，也讓為人父母可以喘一口氣，做自己的事。

信望愛執行長林寶珍說，5年前，市府補助信望愛在海線成立日間照護中心，讓身心障礙者的家長不用擔心孩子長大了何處去；社會局身心障礙福利科長王麗馨表示，市府一直在推社區式的服務，希望身障朋友可以在社區裡生活、紮根，從事社區裡的活動，跟你我一樣，信愛望第一個配合成立日照中心，讓學員可以一點一滴學習，強調「給他魚吃，不如給他釣竿」，中秋節快到了，呼籲大家踴躍採購信望愛的中秋月餅皂禮盒。

立委江啟臣及洪慈庸服務處主任等皆出席發表會，並一起組裝皂禮盒。

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