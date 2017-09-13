這張照片勾起童年回憶 網友嘆：時代的眼淚

「麵包車」是很多人童年美好的回憶。（圖擷自臉書社團《爆料公社》）

2017-09-13 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時代變遷、年紀增長，有些事情漸漸成為過去美好的回憶。日前有網友在臉書上社團分享了一張「麵包車」的照片，表示自己以前很喜歡吃麵包車賣的麵包，但現在似乎很少見到了，因此發文詢問大家「現在還有人看過這種行動麵包車嗎？」此文一出喚醒許多人的回憶，也引起網友熱議。

網友在臉書社團《爆料公社》PO出一張「麵包車」的照片，照片中可見，箱型車車廂一打開，映入眼簾的是各式各樣的麵包，而且價格「3個50元」、「優惠時段7個100元」算是相當便宜。原PO也表示「時代眼淚！現在你們那邊還有看過這種行動麵包車嗎？有人也愛這種麵包車的麵包嗎？真的便宜又好吃。」

這張照片也勾起網友們過去美好的回憶，紛紛留言「小時候假日爸媽都不在家，只要聽到麵包車的聲音就會跑下樓買來吃，長大後就很少看到了」、「以前放學回家都要買一個吃的」、「童年中的麵包充滿了肉鬆與美乃滋」、「好懷念童年的回憶 ，還記得小時候麵包車都會停到家門口，播放著賣麵包的音樂，一聽到麵包車來，小朋友的我們，一溜煙就跑出去挑麵包了，爸爸媽媽帶著錢出來，等我們挑好付錢，雖然只是一個麵包 ，但是真的好滿足」、「好懷念、小時候常常買！回不去的記憶」。