泰利颱風北偏 宜蘭不老節順利開跑

2017宜蘭不老節花樣爺奶嘉年華活動將從9月16日展開。（記者簡惠茹攝）

2017-09-13 12:20

［記者簡惠茹／宜蘭報導］81歲的黃碧霞阿嬤今天穿戴起華麗的羽毛頭冠、舞出魅力四射的狂野森巴舞，為2017宜蘭不老節花樣爺奶嘉年華活動宣傳，縣府工旅處表示，活動將從9月16日展開，5天的活動要讓社會大眾看到爺爺奶奶們雖然髮鬢班白，但是仍然活力四射。

今年不老節縣府邀請森巴舞老師，帶領6名平均75歲的阿嬤一起舞出性感森巴舞，其中最高齡的黃碧霞說，這是人生中第一次來學森巴舞，雖然為了展現道地的舞蹈，穿的很少很性感，可是不會覺得害羞啦，希望大家都來看我們的表演。

工旅處表示，今年由縣府和弘道老人福利基金會聯手打造給長者的大舞台，從9月16日到9月20日，將陸續展開「爺奶熱力無極限」、「快手疊疊樂桌游大賽」、「祖孫健康大步走暨愛心園遊會」、「爺奶瘋歌仔」、「長青星光歌唱大賽」與宜蘭輕旅行和社區交流等活動。

工旅處指出，宜蘭不老節延續世運會的熱血精神，阿公阿嬤們每天準時到社區報到，甚至還有坐輪椅行動不便的長者，在運動教練與志工的指導、陪伴與鼓勵一起運動，9月17日的健康大步走就有2288人報名參加，希望透過健康促進活動，推廣預防照顧的觀念。

宜蘭代理縣長吳澤成說，這是宜蘭第5年舉辦不老節，不老節不只是一次性的活動，而是把社區、機構、長青食堂、樂齡中心、日照中心平日安排的課程和活動，在不老節的舞台上展現成果，希望老人健康愉快的生活，過得有尊嚴又快樂，這是我們最大的目標。

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