泰利颱風影響 國內外航班共取消190班

受泰利颱風影響，民航局統計，國內外航線取消190班次。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-09-13 12:20

〔記者陳宜加／台北報導〕受泰利颱風影響，民航局統計，截至今天上午，國內航線取消67架次、延誤1架次，兩岸暨國際航線取消123架次、延誤6架次。

華航稍早也宣布最新航班異動狀況，今天取消CI-919/920桃園-香港來回航班；明天則取消CI-152/153桃園-大阪來回航班、CI-188/189桃園-釜山來回航班。

至於今天延後出發航班，則有CI-122/123桃園-琉球來回航班、CI-132/133高雄-琉球來回航班。提醒搭機旅客及接機民眾出發前利用華航企業網站、下載APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認班機最新動態資訊。

新加坡航空調整今天航班起降時間，原訂下午5點45分起飛前往新加坡的SQ879航班，將提前於4點40分起飛。建議搭機旅客於新航官網上更新個人資料並留下手機號碼及電子郵件信箱，以便收到最新的航班動態資訊。

加拿大航空基於飛行安全考量，今天取消AC11 溫哥華-台北（09/12自溫哥華飛往台北）、AC12台北-溫哥華（09/13自台北飛往溫哥華）航班。加航提醒，除了追蹤粉絲團加拿大航空公司公告外、也可以利用加拿大航空官網或下載加航App，隨時隨地查詢航班最新狀態。