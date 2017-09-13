搶攻中秋烤肉商機 蘇澳區漁會推海鮮禮盒搶市

蘇澳區漁會今年推「鱻宴」海鮮禮盒，理事長蔡源龍（右二）為自家產品代言，搶攻中秋烤肉商機。（記者張議晨攝）

2017-09-13 11:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕搶攻中秋烤肉商機，蘇澳區漁會今年推出「鱻宴」海鮮禮盒搶市，嚴選在地食材，包括干貝、透抽、鯖魚片、飛魚卵香腸等6項海鮮產品，早鳥預購優惠價1280元，前預購者加贈竹筴魚一夜干1尾，限量1500盒，拚低價搶賺中秋烤肉財！

中秋節將至，蘇澳區漁會應景推出「鱻宴集錦盒」，因食材新鮮，價格實惠，往年一推出便被搶購一空，今年特別加碼早鳥優惠，預購者加贈竹筴魚一夜干1尾。

禮盒有進口及在地六大嚴選新鮮食材，如日本生食級大干貝、鮮甜白蝦、南方澳特產的薄鹽鯖魚片、台灣漁夫船凍透抽、飛魚軟香腸、花枝丸等6大食材。今漁會也邀請大廚在現場示範烹調技巧，只用少許鹽巴調味，就帶出海產的「鮮味」，香味四溢。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍，今也為自家的「鱻宴」中秋禮盒代言。他說，以禮盒內透抽來說，市價每斤就要300元，其他食材也屬「高價位」，如民眾在市面購買，市價至少需要2000元以上。

蔡源龍指出，這次配合中秋節，推出「鱻宴」禮盒，要以最實際價格，回饋民眾。禮盒預購2盒以上免運費，售完為止，洽詢電話：03-9972808，詳情可上蘇澳區漁會網站查詢。