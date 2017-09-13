重度身心障礙7人組樂團 考取台東街頭藝人分享熱情

VAVI樂團前進校園表演，同時分享生命故事。（記者王秀亭攝）

2017-09-13 11:59

［記者王秀亭／台東報導］由慎修養護中心重度以上身心障礙者組成的VAVI樂團，成軍4年，不僅前進校園、機關及社團展演，分享生命故事，日前更挑戰台東縣街頭藝人認證，昨天公布結果，樂團正式成為縣內身心障礙機構第一個街頭藝人團體，樂團成員開心地說，未來要持續走出去，讓更多人認識慎修，用音樂回饋社會。

63歲的VAVI（阿美族語「山豬」之意）因病截肢，9年前進入慎修養護中心，口琴老師送給他一把口琴，讓原本是遠洋船員、山上獵人的VAVI從此寄情音樂世界，也成為VAVI樂團的基本班底。

慎修養護中心社工員李玉美表示，機構內有不少像VAVI一樣的肢體障礙者，因中途致障而對生命失去自信，看見VAVI因為音樂有了生活寄託，便興起成立樂團的想法，找來鍾俊良、江東儒、蔡文中等共7位住民，開始學習排笛。

因工作被挖土機壓傷，導致下肢癱瘓的38歲鍾俊良說，剛住進養護機構時，曾自暴自棄，任何活動都不想參加，經李玉美不斷鼓勵，勉為其難下才開始學排笛，想不到玩出興趣，還能到很多地方表演、分享生命故事，聽到要考街頭藝人，更是賣力準備，夢想終於成真。

李玉美表示，VAVI樂團4年前靠著縣府社會處補助成立，後來也有企業協助，但明年起就要靠著自己的力量支撐下去，團員們很有危機感，便思考著如何開源，街頭藝人是第一步。

明年起團員們將成為音樂種子，嘗試當音樂老師，教導其他住民甚至是社區民眾吹排笛，只要有演出機會，一定盡力參加，讓更多人了解慎修養護中心，進一步把資源帶進中心，讓其他住民有更多的資源。