日讀賣新聞舊報紙生財術 生日報紙自動販賣機增值3倍

投幣300日圓（約台幣100元），30秒鐘後，自動販賣機就會列印出1張由你指定日期的讀賣新聞頭版版面。（記者蘇福男攝）

2017-09-13 11:33

〔記者蘇福男／日本九州報導〕在日本，舊報紙比剛出爐的報紙還要值錢！

1874年創刊的讀賣新聞，百餘年來深受日本讀者青睞，目前每日發行量近千萬份，是日本第一大報，也是世界發行量最大的日報。

根據維基百科記載，「讀賣」報名指的是江戶時代新聞出版物「瓦版」的銷售方式，當時瓦版的販售者在街頭上閱讀報導內容以促進銷量，是一般大眾了解時事的主要管道，讀賣新聞創刊時，也希望能提供如同「讀賣」般的親切度，讓一般大眾都能夠了解新聞，因而取名。

而百年報業行銷手法也與時俱進，讀賣新聞最近就在全日本著名觀光景點，設置一種「生日報紙自動販賣機」，只要依販賣機指示操作3個步驟，就能列印出1張百年前的讀賣新聞。

記者在日本北九州觀光勝地門司港海峽廣場購物商場，發現1台「讀賣新聞生日報紙自動販賣機」，先輸入指定日期（1912年8月1日至2016年12月31日），決定列印版面後，再投幣300日圓（約台幣100元），30秒鐘後，自動販賣機就會列印出1張由你指定日期的讀賣新聞頭版版面，供閱讀、收藏。

記者指定列印的1964年9月12日發行的讀賣新聞頭版版面，當天新聞標題計有「均等稅、無法緩和 美國財政部長狄龍對共產圈 五年以內延期付款」、「ILO調停委員會中原口代表以證人身分出席證言 和青木代表進行辯論」、「世銀借款幾乎確定一億五千萬美元 伍茲總裁回應」、「潛艇靠港發表聲明警告 蘇聯向日本外務大臣椎名悅三郎傳達」、「無法參加五輪（指東京奧運） 新興國大會的出場者 組織委員會表明」，社論主題為「IMF（國際貨幣基金組織）機構的新局面」。

台灣導遊陳定軒表示，目前讀賣新聞1份約10大張，售價在100至130日圓，列印1張A3大小的過期讀賣新聞版面，就要300日圓，舊報紙反而吸金！

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