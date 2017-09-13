客語推展獲獎全國最多 桃市拿到770萬獎勵金

2017-09-13 11:30

［記者陳昀／桃園報導］行政院客家委員會8月公布「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期績效評核結果，桃園市政府拿到全國唯一「特優」，9個區公所分獲「良級」或「普級」，總獲獎數全國最多，拿到770萬元獎勵金，市長鄭文燦今天接受獻獎時表示，獎勵金要全數用於推廣客語，「讓桃園的孩子都會說客語」。

客家事務局長蔣絜安表示，市府及9個區公所共向客委會提出10個計畫皆獲通過，除了市府拿下特優，大園、大溪、新屋區公所獲評「良級」；八德、中壢、平鎮、楊梅、觀音、龍潭區公所獲評「普級」。

鄭文燦指出，桃園市是擁有83萬客家籍人口的「客家第一庄」，他擔任市府「客家事務輔導團」召集人，跨局處整合教育、民政等機關代表及學者專家，並輔導區公所成立「客語推行委員會」。

針對桃園市的客語發展推動，鄭文燦舉例說，教育局訂定「客語認證獎勵辦法」、衛生局將「營造客語友善環境」納入地區醫療機構評鑑加分項目等，他也要求獲獎單位，將獎勵金運用於持續推廣客語傳承、提升客語認證通過人數、營造客語友善環境等項目，逐步達到「桃園的孩子都會說客語」，也希望明年可以蟬聯獎項，至少拿到1000萬元獎勵金。

蔣絜安表示，為落實客語推展，未來研議設立「客語認證標竿學校」，推動客語沉浸式教學，並建置「以客語作為地方通行語」的法制基礎、營造客語友善環境等，提升客語使用率。

她說，在9月剛報名的客語認證，全市有1500多人報考初級，全國最多，在中高級部分也有1000人。