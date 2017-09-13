怨炮管嚴 台東市天后宮仍拒辦明年元宵聯合遶境

台東市天后宮仍拒接辦元宵聯合遶境。（記者黃明堂攝）

2017-09-13 11:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮召開董監事會，決議仍拒接辦明年元宵聯合遶境，主要原因之一是政府管制大型活動放鞭炮、不准造成空污及噪音，窒礙難行。

台東市元宵聯合遶境是傳承數十年的傳統民俗，早年由天后宮與海山寺輪流主辦，之後由天后宮主辦已超過30年，一連2天遶境，十分熱鬧，但因噪音、秩序等問題也引發負面觀感，廟方因此拒辦今年遶境，幸由縣議會及台東市公所主導，今年遶境才未開天窗。

不過，台東市長張國洲認為遶境仍應由寺廟主辦為宜，9月初到宮拜會董事長林有德，表明台東市傳統元宵神明遶境，仍宜沿襲傳統由台東天后宮來接辦，並承諾編列預算支應，但天后宮召開董監事會討論此案後，仍決議不接辦。

天后宮表示，遶境隊伍不聽指揮，即使簽下切結書守秩序亦形同具文，主辦單位未具公權力，根本力不從心，人身安全也受威脅，出錢出力得不到好評。

天后宮說，政府退為監督開單執法單位，要求大型活動不准過度放鞭炮、不准造成空污及噪音，加上縣府規定不准通宵達旦擾人清夢，限時午夜前一定要解散，令主辦單位夾在政府執法單位及各宮廟責難之間兩面不是人，出錢出力卻受各方責難。