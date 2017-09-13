泰利北移大轉彎 朱立倫：為什麼差這麼多？

因應泰利颱風來襲，新北市災害應變中心今天上午召開第2次工作會報，由於泰利路徑一路北偏，市長朱立倫也提出疑問，「為什麼差這麼多？」（記者賴筱桐攝）

2017-09-13 10:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕泰利颱風路徑持續北移，對台灣影響減小，新北市災害應變中心今天上午召開第2次工作會報，天氣風險管理開發公司預估新北市各區降雨量和風力明顯下修，市長朱立倫會中多次提出，「為什麼差這麼多」？顯然對氣象預報的準確度有疑慮。

天氣風險管理開發公司氣象環資部總監賈新興解釋說，幾天來各國預測路徑都有大幅度擺盪及修正，主要有兩個原因，先前研判南方的太平洋高壓偏強，模擬的颱風路徑較貼近台灣，此外，受日本、韓國北側冷空氣下降影響，造成電腦模擬有些誤差，颱風從台灣尾跑到北部海域，產生大幅度變化。

天氣風險管理開發公司分析，泰利颱風持續朝西北移動，進入台灣東北部海面後北轉，暴風圈不碰觸新北市陸地，預計今天夜間至明天中午前，東區及北區將有豪雨等級降雨發生，平均風力4至6級，沿海有9至10級瞬間陣風出現，颱風北轉後移動速度將放慢，預計15日清晨北部海域脫離暴風圈。

天氣風險管理開發公司表示，因颱風路徑北移，總雨量下修，雨量集中東區與北區，今天傍晚到明天白天雨勢較明顯，瑞芳、貢寮、三芝、金山、石門、坪林、烏來等區，降雨量200毫米至350毫米，最大總雨量為南側山區的260毫米。

朱立倫指出，雖然颱風對新北市的影響減弱，但沿海地區漁船須加強戒備，嚴格禁止戲水、海釣行為，須注意颱風轉彎時帶來的雨量，今年6月2日梅雨鋒面的致災點或復建工程，要做好防護工作，抽水機具和砂包隨時備妥警戒。他說，這2天應該是正常上班課情況，請警方派遣人力，維持交通秩序，環保單位盡快清除落葉、樹枝，減少行人不便。