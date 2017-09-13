溫暖又甜蜜！老師每天烤地瓜 沒吃飽學生有點心

這群小六男生，開心地吃著烤地瓜。（林鶴林提供）

2017-09-13 10:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國小老師林鶴林，開學後每天為班上學生烤地瓜（番薯），早上、下午各一次，給沒吃早餐、留下補救教學的學生填肚子，嘴饞的也能品嘗，當天有剩下的還可帶回給家人吃，由於國語課剛好上到作家張曼娟的「甜蜜如漿烤番薯」，學生深刻體會文章描繪的甜蜜與香氣。

林鶴林這學期帶六年級學生，他特別請媽媽到草屯果菜市場買地瓜，1大袋50斤，可以烤好多天，原本是為留下補救教學的學生準備，讓他們當點心，但烤地瓜的香味太迷人，於是增加數量，讓班上同學都可以吃，因為地瓜太受歡迎，索性早上也烤一批，早餐沒吃飽的學生也可以吃。

林鶴林說，一次烤30條小型地瓜，算算1條才1元，烤的電費約5元，真的便宜、健康又營養。

林鶴林也說，現在國語課剛好教到張曼娟的文章「甜蜜如漿烤番薯」，學生上起來特別有感覺，深刻感受到烤地瓜像蜜一樣的甘甜和撲鼻的香氣。

「50斤地瓜也快烤完，學校的主任已經表示他要贊助下一批了！」，林鶴林任教的名間鄉田豐國小，已有主任表示要贊助下一批地瓜。不只該校主任，經營草屯果菜市場的草屯鎮農會理事長陳文忠，知道此事後也說，「我送100斤給林老師！」愛的甜蜜將持續下去。