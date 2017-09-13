轉彎颱泰利賣萌！這形狀颱風眼讓網友驚呼「來業配的」

泰利颱風的颱風眼形狀特殊，有人說像愛心，有人說像草莓，還有人說像蘋果（Apple）的logo。（中央氣象局）

2017-09-13 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利路徑不斷北移，中央氣象局確定不會發布陸上颱風警報，僅針對北北基3縣市發布大雨特報，讓不少期待放颱風假享「小確幸」的民眾大失所望，不過，氣象局今晨6時50分公布的衛星雲圖，清晰捕捉到泰利颱風眼，其特殊形狀引發網友熱論。

就是這張衛星雲圖，上面清楚拍下泰利的颱風眼，由於其形狀非常特別，讓不少網友紛紛展開討論，有人覺得好像「愛心」似的，有人說看起來倒像顆「草莓」，「真像蘋果（Apple）的LOGO啊」還有一些「果粉」緊接著說，獲不少網友同意，有人因而打趣說，原來泰利颱風是帶著「愛心」來幫「蘋果」宣傳新手機的，難怪不直接登陸台灣。

其實，這不是泰利颱風第一次因特殊形狀的颱風眼而引起話題，昨天上午氣象局技術中心主任鄭明典便曾上傳衛星雲圖，表示其颱風眼形狀是一個明顯的「X」，當時便獲得許多網友認同，還有人說X形狀的眼睛配上白色的身軀，看起來很像民俗月放出來的好兄弟們。

泰利颱風中心位置目前在北緯24.1度，東經126.4度，即在台北東方約510公里之海面上。7級風暴風半徑200公里、10級風暴風半徑60公里，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間之最大陣風每秒48公尺，目前正以每小時17轉13公里速度，朝西北方向前進。