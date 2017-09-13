北北基大雨特報！ 2校將停課、全國正常上班上課

2017-09-13 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利持續逼近，但因泰利颱風路徑持續偏北，泰利目前位於台北的東南東方560公里海面上，暴風圈尚未接觸到台灣，因此今全台各地今天照常上班、上課。氣象局預計今最快8點30分發陸警，也不排除不發陸上颱風警報。

氣象局今天清晨5時30分發布3縣市大雨特報，分別為新北市、基隆市、台北市。氣象局預估。今天北部及東北部地區雨量將達到豪雨等級以上，其他地區也會有大雨或豪雨發生的機率。

以下為今天（13日）全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：今天照常上班、上課。

台北市：今天照常上班、上課。

新北市：今天照常上班、上課。

桃園市：今天照常上班、上課。

新竹市：今天照常上班、上課。

新竹縣：今天照常上班、上課。

苗栗縣：今天照常上班、上課。

【中部】

台中市：今天照常上班、上課。

彰化縣：今天照常上班、上課。

南投縣：今天照常上班、上課。

雲林縣：今天照常上班、上課。

嘉義縣：今天照常上班、上課。

嘉義市：今天照常上班、上課。

【南部】

台南市：今天照常上班、上課。

高雄市：今天照常上班、上課。

屏東縣：今天照常上班、上課。

【東部】

宜蘭縣：今天照常上班、上課。 慧燈中學11點後停課2天、中道中學下午2點30分後停課2天。

花蓮縣：今天照常上班、上課。

台東縣：今天照常上班、上課。

【外島】

澎湖縣：今天照常上班、上課。

連江縣：今天照常上班、上課。

金門縣：今天照常上班、上課。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主