北北基大雨特報！ 2校將停課、全國正常上班上課

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利持續逼近，但因泰利颱風路徑持續偏北，泰利目前位於台北的東南東方560公里海面上，暴風圈尚未接觸到台灣，因此今全台各地今天照常上班、上課。氣象局預計今最快8點30分發陸警，也不排除不發陸上颱風警報。
氣象局今天清晨5時30分發布3縣市大雨特報，分別為新北市、基隆市、台北市。氣象局預估。今天北部及東北部地區雨量將達到豪雨等級以上，其他地區也會有大雨或豪雨發生的機率。
以下為今天（13日）全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：今天照常上班、上課。
台北市：今天照常上班、上課。
新北市：今天照常上班、上課。
桃園市：今天照常上班、上課。
新竹市：今天照常上班、上課。
新竹縣：今天照常上班、上課。
苗栗縣：今天照常上班、上課。
【中部】
台中市：今天照常上班、上課。
彰化縣：今天照常上班、上課。
南投縣：今天照常上班、上課。
雲林縣：今天照常上班、上課。
嘉義縣：今天照常上班、上課。
嘉義市：今天照常上班、上課。
【南部】
台南市：今天照常上班、上課。
高雄市：今天照常上班、上課。
屏東縣：今天照常上班、上課。
【東部】
宜蘭縣：今天照常上班、上課。慧燈中學11點後停課2天、中道中學下午2點30分後停課2天。
花蓮縣：今天照常上班、上課。
台東縣：今天照常上班、上課。
【外島】
澎湖縣：今天照常上班、上課。
連江縣：今天照常上班、上課。
金門縣：今天照常上班、上課。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主