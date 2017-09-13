09/13 各報重點新聞一覽

行政院長賴清德上任5天釋出大利多，決定軍公教人員調薪3％，盼帶動民間薪資成長與刺激內需景氣。（資料照）

2017-09-13 06:15

自由時報

賴揆第一支箭 軍公教加薪3％

行政院長賴清德上任甫五天，對軍公教人員釋出一大利多，政院昨宣布，賴揆基於軍公教加薪可帶動民間薪資成長與刺激內需景氣等考量，決定明年總預算納入軍公教調薪三％的經費，中央約需支出一百八十億元。這也是賴揆上任後重大政策的「第一支箭」。

詳見賴揆第一支箭 軍公教加薪3％。

阿羅哈車禍 6死者都沒繫安全帶

國道中山高岡山路段前晚十一點四十分驚傳阿羅哈客運衝撞護欄事故，造成六死十一傷，六名死者都是未繫安全帶而被拋出車外，大部分有繫上安全帶的乘客都僅受輕傷；交通部長賀陳旦昨日要求於十月前加速修正「汽車運輸業管理規則」，要求大客車需強制乘客使用安全帶，也會在立法院本會期提出「道路交通管理處罰條例」修正案，以十月完成三讀為目標，將強制規範大客車乘客繫安全帶，違者可開罰，希望農曆年前實施。

詳見阿羅哈車禍 6死者都沒繫安全帶。

工會有外人 空服告華航對抗罷工敗訴

桃園市空服員職業工會去年發動旗下華航空服員罷工，藉此與華航簽訂提高外站津貼等協議，後得知未罷工的「華航企業工會」也獲相同待遇，控告華航此舉違反「團體協約法」等法，惟台北高等行政法院發現空服員工會與華航簽約時有外部成員參與，與團協法中「以工會會員為限」要件不符，據此認定該協議非團體協約，昨判其敗訴。

詳見工會有外人 空服告華航對抗罷工敗訴。

蘋果日報

未繫安全帶 撞欄拋飛 阿羅哈6枉死

大客車國道閃車失控，釀6死11傷悲劇！一輛載有16名乘客的阿羅哈客運，前晚在中山高岡山交流道附近，疑似閃避前方未開燈車輛，失控擦撞內側護欄，發生2次猛烈撞擊，6名未繫安全帶乘客被拋飛送醫不治，司機與10名乘客受輕重傷。學者痛批國外都已強制大客車乘客繫安全帶，國內修法動作過慢。檢方昨依業務過失致死等罪，諭知吳姓客運司機20萬元交保。吳交保後說：「來不及閃，對乘客、公司很抱歉！」

泰利急拐北 強陣風「可拔樹」

中度颱風泰利進逼，中央氣象局昨下午發布海上警報，預計今晨發布陸上警報，預測泰利今將以中颱上限強度往北部海面移動，暴風圈今明恐掃過北部、東北部陸地，帶來10級強陣風，今下半天到明白天影響最劇烈，全台都有陣雨或雷雨，北部山區有大豪雨，中部與各地山區有大雨或豪雨，應嚴加戒備。宜蘭慧燈、中道中學兩校已先宣布今中午起放2天半颱風假；其餘各縣市今皆正常上班上課。

聯合報

軍公教明年加薪3% 賴揆：盼帶動民間企業加薪

行政院發言人徐國勇昨天表示，中華民國一○七年度中央政府總預算經過調整後，行政院決定明年全國軍公教人員，待遇調升百分之三。執政高層表示，經濟數據維持穩定成長，所以藉撤回總預算機會，明年一月就立即執行。

阿羅哈客運6死 罹難者都沒繫安全帶

阿羅哈客運班車前天深夜在高雄市國道一號北上岡山路段發生六死十一傷車禍，檢警發現不幸罹難者疑都未繫安全帶，在劇烈撞擊中被拋出車外死亡。警方依公共危險罪嫌將司機吳恊松送辦，檢察官偵訊後命廿萬元交保。

中國時報

賴揆送紅包 帶動加薪潮

行政院長賴清德上任5天後對全國軍公教送出一個紅包，昨天拍板「107年度中央政府總預算」經調整後，決定明年為軍公教人員加薪3％，初估經費約180億元。行政院發言人徐國勇說，經評估後，為軍公教加薪，對刺激景氣有正面幫助，並希望藉此帶動民間企業加薪，照顧勞工朋友的權益。

對等前提 重啟兩岸金融三會

金管會主委顧立雄昨表示，對停擺近兩年的兩岸「金融三會」首長級會議，兩岸都有金融機構據點在兩地，金融監理資訊交流有其必要，他希望「在對等前提下，可不拘形式、不拘地點，進行交流」，即盼能重啟兩岸金融監理首長對話。