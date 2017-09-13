泰利颱風偏北腳步慢 陸警延至上午發布

2017-09-13 05:44

〔中央社〕中央氣象局預報員王品翔今天表示，由於颱風路徑持續偏北，速度也放慢，原本預計今天清晨5時30分發布的陸上颱風警報，最快可能延後到上午8時30分發布。

王品翔表示，如果北轉角度持續增大，也不排除不發布陸上颱風警報。

根據中央氣象局最新資料，今年第18號颱風泰利目前位在台北東南東方約560公里海面上，正以每小時16公里速度往西北移動，近中心最大風速38公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑200公里，強度為中度颱風，預計此颱風強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。