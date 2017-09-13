最頂級手機iPhone X 起跳價999美元

2017-09-13 04:54

〔中央社〕路透社報導，科技巨擘蘋果公司（Apple）今天舉行新品發表會，執行長庫克宣布推出5.8吋、採用有機發光二極體（OLED）螢幕的iPhone X。

庫克（Tim Cook）表示，iPhone X是蘋果「自最初iPhone邁出的最大一步」。

iPhone X有太空灰色和銀色兩種顏色，容量有64GB 和256GB兩種，起跳價999美元，從10月27日開始預購，11月3日出貨。

iPhone X沒有Home鍵，可由點擊螢幕喚醒。

根據蘋果中文網站，iPhone X的Super Retina HD顯示器是第一款符合iPhone標準的OLED螢幕，具備準確絢麗的色彩，讓黑色更見真實、亮度更為鮮明，以及達到1,000,000:1的對比度。

iPhone X機身正反面都採用智慧型手機歷來最堅固耐用的玻璃，另有醫療級特製不鏽鋼邊框，及無線充電功能，同時還能防水並防塵。

iPhone X採用全螢幕設計，整個表面全是螢幕，由臉部辨識（Face ID）解鎖、認證及支付。

Face ID十分安全，可搭配Apple Pay使用。 只要看一眼，即可結帳。

Face ID功能透過TrueDepth相機執行，設定方式簡單容易。它會投射並分析超過3萬個不可見光測繪點，製作精準的面孔深度測繪圖。

機器學習技術，讓Face ID能適應你的外貌隨時間變遷而產生的改變。

採用直覺化手勢設計，無須按下按鈕，一個滑動，就能讓你從任何一處返回主畫面。

TrueDepth相機700萬畫素，可拍出前景清晰、背景朦朧賞心悅目的自拍照。「人像光線」是「人像」模式中的全新功能，可呈現令人驚豔的攝影棚等級光效。

TrueDepth相機會分析超過50種不同的肌肉動作，然後以12種Animoji模擬你的表情。用逗趣討喜的熊貓、小豬或機器人，展現內在的那個你。

iPhone X相機擁有更大及更快的1200萬畫素感光元件、全新色彩濾鏡、更深層的像素，以及具備光學影像穩定功能（OIS）的全新長焦鏡頭。

深度感測相機與精確的面孔測繪技術，營造出驚豔的攝影棚等級光效。

後置雙鏡頭相機同時具備光學影像穩定功能及反應靈敏的鏡頭，即使在低光源環境下，也能拍攝出色的照片及影片。

iPhone X的廣角與長焦鏡頭相機，在拍攝時可進行光學變焦；而它的數位變焦，拍照可達10倍，拍攝影片則可達6倍。

全新A11 Bionic，是智慧型手機歷來最強大、最聰明的晶片，具備神經網路引擎，每秒可處理多達6000億次運算。

全新CPU的四個節能核心，比A10 Fusion的速度提升高達70%；而兩個性能核心的速度則提升高達25%。

Apple全新設計的三核心GPU，比A10 Fusion速度提升高達30%。

A11 Bionic為遊戲與app中精彩的擴增實境（AR）體驗，提供所需動力。

第二代性能控制器與量身打造的電池設計，電池續航力與iPhone 7相比，可多達兩小時。

無線通話時間最長可達21小時，Internet使用時間最長可達12小時，影片無線播放時間最長可達13小時，音訊無線播放時間最長可達60小時，快速充電30分鐘可達50%電量。

無需充電連接線，可以在世界各地的飯店、咖啡廳與機場，利用它們所提供的無線充電座或充電板進行充電。

AirPower充電板全新登場，只要把你的iPhone、Apple Watch及AirPods 放在充電板上任何位置，即可進行無線充電。

全新版本作業系統iOS 11具有全新特色和功能，讓iPhone更強大、更個人化，且更具智慧，可在「訊息」中傳送Animoji，讓Siri變身你的私人DJ，還能在Apple Music中和朋友一起探索新的音樂。

可在全世界最大的擴增實境 (AR) 平台上，體驗讓你大開眼界的擴增實境遊戲與app。

Siri用你的聲音來傳送訊息、設定提醒事項，以及更多用你的聲音說出「嘿 Siri」才能啟用聆聽和辨識歌曲。