iPhone 8 台灣9/15預購 iPhone X 10/27才開賣

2017-09-13 03:47

〔記者譚偉晟／台北報導〕蘋果在秋季發表會上正式發表了iPhone 8、iPhone 8 Plus與iPhone X等多款新手機，對於消費者最關心的開賣時間與價格，台灣蘋果官網已經正式釋出訊息，將在9月15日下午正式開放預購。

台灣蘋果官網的資料顯示，4.7吋螢幕的iPhone 8與5.5吋螢幕的iPhone 8 Plus，將會分別以新台幣25500元起、以及新台幣28900元起的售價開賣。其中iPhone 8 Plus的起價與iPhone 7 Plus去年上市時的價格相同，iPhone 8則是比去年iPhone 7上市時的價格貴了1000元。

iPhone 8與iPhone 8 Plus將會在台灣時間9月15日下午15:01開放預購，目前官網可以看到的顏色包含太空灰、銀色、金色等三款，容量則有64GB與256GB兩種選擇。

至於全新設計的iPhone X手機，預計會以新台幣35900元的售價開賣，僅比去年售價最高的iPhone 7 Plus 256GB版本便宜1000元，此外iPhone X 256GB版本售價更高達新台幣41500元，目前僅提供銀色和太空灰兩種款式，將會在10月27日下午15:01開放預購。