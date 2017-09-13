新款Apple TV強化效能 全面支援4K/HDR

第五代Apple TV終於跟上潮流，支援4K/HDR等規格。（翻拍自蘋果官網）

2017-09-13 03:53

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了迎接4K時代，蘋果（Apple）在秋季發表會上推出了新款Apple TV機上盒，主打4K、HDR10、Dolby Vision的支援，並採用A10X處理器與3GB RAM，提升Apple TV在顯示和遊戲上的效能表現。

由於iPhone 8系列和iPhone X都強調了4K錄影的重要性，因此做為蘋果生態圈一環的Apple TV自然也沒有漏掉該功能的升級，新款Apple TV採用了支援HDR10與Dolby Vision標準的設計，讓顯示效果可以加倍提升。預計多款4K電影將會在iTunes Store上登場，已經購買的用戶會自動從HD升級成4K影音觀看，而無須額外付費。至於其他的HD影片，在iTunes Store的價格也不會因為提升為4K品質而調漲。

透過iPhone與iPad上的tvOS App，可以更容易進行Apple TV的操作，另外Apple TV也主打新聞直播、運動直播、以及遊戲功能。預計新款Apple TV將會在9月15日開放預購，並在9月22日正式販售，售價為179美元起。而僅支援HDc畫質的前一代Apple TV，則會以149美元的售價繼續販售。