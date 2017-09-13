Apple Watch成全球最大手錶品牌 3代錶9/15開訂

蘋果推出新一代Apple Watch。（翻拍自蘋果官網）

2017-09-13 01:55

〔記者譚偉晟／台北報導〕在蘋果（Apple）秋季發表會上，新一代手錶Apple Watch Seires 3 正式推出，不過比起新產品本身，Apple Watch的表現更讓人感到驚訝，原因在於蘋果執行長Tim Cook表示，Apple Watch打敗一票傳統手錶品牌，已經成為全球最大的手錶品牌。

Tim Cook指出，Apple Watch目前已經是全球最大的手錶品牌，超越Rolex、Fossil、Omega、Cartier等傳統手錶品牌。其中健康追蹤功能可說是相當重要，除了可以偵測安靜心率等健康資訊外，蘋果也宣布Apple Watch可以用於偵測心律不整的問題。

為了持續擴大Apple Watch的產品優勢，蘋果推出了新一代的Apple Watch Series 3，擁有獨立的行動網路連線能力，搭配上Wi-Fi與藍牙支援，Apple Watch Series 3可以帶來更多的應用可能，包含可以聆聽4000萬首Apple Music內的音樂。在規格上Apple Watch Series 3採用的W2處理器，效能提升70%、功耗減少50%，此外手錶螢幕同時也作為天線功能，此外也支援防水與GPS等功能。

新一代Apple Watch Series 3將會在9月15日開放訂購，售價349美元起，但台灣不在首發名單上。至於Apple Watch Series 1等前一代產品還會繼續販售，最低售價降到249美元。至於WatchOS 4則會在9月19日正式推出。