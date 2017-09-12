金門中秋博狀元餅 20日「開博」啦

金門縣政府透過短劇，放送「2017年金門中秋博狀元餅」將於20日在縣定古蹟「清金門鎮總兵登場，摸彩大獎包括金元寶、機車。（記者吳正庭攝）

2017-09-12 22:32

〔記者吳正庭／金門報導〕博弈公投暫時放一邊! 金門縣政府今天宣布，「2017年金門中秋博狀元餅」將於20日在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」登場，並準備7個主題旅遊單元，供兩岸觀光客體驗這項已有300多年又寓教於樂的「博弈」遊戲，摸彩大獎除了2錢純金元寶，還有Gogoro2機車等好禮。

縣府下午在總兵署安排「嫦娥著陸金門，巧遇金狀元」古裝短劇，正式為這場中秋節上演的「公開聚賭」年度盛事暖身，副縣長吳成典到場力薦，歡迎兩岸朋友到金門一試手氣。

今年中秋博狀元餅活動，由常在螢光幕「財氣」類型節目主持人徐乃麟擔任活動代言人；縣府規劃「金彩樂遊好福趣」7種與博餅有關的主題遊程，包括「金彩迎賓好福趣迎賓活動」、「金彩旅遊章集點摸彩」、「博餅小劇場」、「金彩博餅趣」、「金狀元專車跳島遊烈嶼」、「門市博餅好福趣」、「金彩線上博餅趣」。

縣府指出，20日到10月4日，遊客每天晚上可到總兵署觀賞「博餅故事小劇場」，了解金門中秋博狀元餅典故由來，觀賞小劇場後，可憑7天內到金門船票或機票，領取旅遊章集點摸彩券、參加「金彩博餅趣」博餅體驗，就有機會獲得福袋、金門商家消費折價券和紀念幣等。

另外，縣府推出結合觀光旅遊與博餅體驗的「旅遊章集點摸彩活動」，遊客只需在摸彩券上蓋滿3個指定觀光景點章，就能參與摸彩，大獎包含有2錢純金大元寶、時尚ING的GOGORO2機車、家電、特產等彩品。

活動詳細期程與資訊可前往2017金門中秋博狀元餅官方網站或臉書粉絲團查詢。