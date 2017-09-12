高市土壤污染整治連3年特優 環署邀各縣市南下取經

三民區原興亞鋼鐵廠土地整治完成，上個月解除管制。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-12 21:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府環保局完成160處污染整治，尤以高雄圖書總館原是老舊工廠遭受污染，整治完成後蛻變為重要地標，另原興亞鋼鐵廠土地整治後有機會增值1倍，環保署長李應元今邀全國各縣市環保機關南下取經，肯定高市連3年榮獲土壤污染整治特優。

高市工業發展起飛早，但在推動經濟成長同時，也留下許多環境問題，市府環保局改善160處污染場址，目前只剩下91處，污染面積約770公頃，以中油土地占2成5最多，大多位於工業區及附近，如林園、仁武工業區附近。

值得一提的是，亞洲新灣區內有13處污染土地，但未來深具開發價值，部分場址污染行為人也難以釐清，目前多由地主持續進行改善，環保局以積極開發加速污染整治，帶動土地活化成為全國楷模，連續3年獲得環保署考核特優。

環保署長李應元今邀請全國各縣市環保機關、學者專家130多人南下取經，針對高雄圖書總館原是老舊工廠遭受污染，卻在土地價值提升與重大政策帶領下，蛻變成為重要市標及觀光景點。

另三民區原興亞鋼鐵廠近千坪土地，95年被市府發現場址土壤污染超標，土地開發受到限制，地主100年購買土地，4年花數千萬元整治，上個月終於解除管制，順利恢復土地價值。

地政局表示，以100年土地的公告現值而言，迄今已增加3千多萬元，市府近年來大力開發中都地區，興建願景橋串聯美術館園區，帶動周邊地價上漲，業者有意自辦重劃開發，土地有機會增值1倍。