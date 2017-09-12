台科大新竹校區第一棟 「前瞻研發中心」準備啟用

2017-09-12 21:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立台灣科技大學新竹校區近日拆除部分鐵皮圍籬，準備啟用首棟建築「前瞻研發中心大樓」！校方說，台科大電力電子技術研發中心等研發團隊，與新竹科學園區多家廠商產學合作，進駐新竹校區之後，未來將開辦在職進修專班，加強在地連結。

台科大主任秘書黃慶東說，台科大新竹校區原本有20公頃，經評估後縮減為7公頃，校區位在竹北市福興路、縣政九路南段與興隆路之間，除了已取得4公頃，另3公頃向新竹縣政府無償撥用，近期已獲行政院核准，以維持大學校園發展的完整性。

台科大新竹校區校門口，預定設在縣政九路及科大一路交口處，作為校園入口及中心廣場。

黃慶東說，校園北側的首棟建築「前瞻研發中心大樓」，103年10月動土，原訂今年7月取得使用執照，但卡在管線佈設申請作業，延宕了2個月，近日已準備送件，晶圓平坦化創新研究中心、電力電子技術研發中心及自動控制所等3個研發團隊承租大樓，由老師帶領研究生進駐。

至於校園南側，黃慶東說，已規劃國際書院大樓工程，將動用校務基金約4億餘元，目前工程構想書併整體校園規劃報告書，送教育部及公共工程委員會審查，加上都市計畫審查、建照申請等程序，預定107年6月開工，希望爭取在109年底完工啟用。

屆時，配合周邊的繪本美術館、校友產學中心大樓及文創大樓等建築，打造成全英語授課的通識教育基地，以作為大一學生及國際生的學習場域。