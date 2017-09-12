克服高齡生活挑戰！學生給創新點子 台灣拜耳獎10萬

2017-09-12 21:31

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣老年化問題嚴重，根據國家發展委員會的人口推估報告，明年我國65歲以上老年人口比率將超過14％，正式進入高齡社會，而至2025年恐將超過20％，5人中就有1人是老人，成為超高齡社會。

台灣拜耳和弘道老人福利基金會今天公布一項「老年化社會關懷」問卷，調查60歲以上在職或退休的長者，有效問券435份、受訪者平均年齡75歲以上。問卷除了基本資料，也調查了長者的休閒活動、身心狀況以及主要的慢性病等。

問卷調查結果發現，其中37％的受訪者有養寵物。弘道老人福利基金會企劃盧姵蓉說，因為家庭結構改變，子女出外工作，家中成員愈來愈少，養寵物可避免年長者生活失去重心。但長輩常為了省錢，或覺得自己幫寵物洗澡才乾淨，體力卻可能難以應付。因此，有養寵物的長者，33％表示為寵物控制跳蚤、壁蝨等寄生蟲是一大挑戰，其次是23％表示提供寵物足夠的活動空間和時間不容易，20％認為帶寵物去看醫生是一大困擾。

另外，調查也發現，81％的受訪者患有慢性病，其中又以高血壓最多，佔37％、其次是關節疼痛20％和記憶力退化15％。如果以職業來看，軍公教的長者主要罹患的慢性病是高血壓、記憶力退化以及心血管疾病；勞工的長者罹患的慢性病則以高血壓、關節疼痛以及呼吸道疾病，從事農業的長者則以關節疼痛、糖尿病以及高血壓為主。

問卷結果反映台灣年長者所面臨的各種挑戰，台灣拜耳為了鼓勵青年學子以創新思考面對高齡社會帶來的挑戰，首次舉辦「台灣拜耳創新獎」。分為人體健康、伴侶動物、農業等3組，每組將各選出1組優秀作品，頒發10萬元獎金和獎狀。即日起至11月30日報名，詳情可上網http://www.bayer.com.tw/zh/research-innovation/查詢。