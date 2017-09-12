穿皮鞋追歹徒 腳踝潰爛險見骨 警察疾呼要換鞋

警政署推動警察制服改革，近日針對「警察該穿什麼鞋」在網路徵求意見。（圖擷取自NPA署長室臉書）

2017-09-12 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕警政署推動警察制服改革，近日針對「警察該穿什麼鞋」在網路徵求意見。有警眷透露，父親擔任警察時曾協助搜捕要犯陳進興，當時穿著皮鞋搜山，搞到腳踝潰爛、差點見骨，他呼籲警察的鞋子應以增加活動性為考量進行改革。

此外，眾多基層警察和網友都呼籲不該再穿皮鞋。有警察建議，應直接開放警員穿著黑色球鞋，因為現今犯人無不集思廣義想脫逃，「試問皮鞋追的上犯人嗎？」更有人舉台北市長柯文哲為例，指柯去中國訪問也穿球鞋，坊間一片叫好，沒聽到誰說觀感不佳。

也有警察分享正面經驗表示，他曾穿著戰鬥靴值勤，徒步追逐竊賊100公尺遠，還跟著跳進3公尺高的大排水溝，結果竊賊腳受傷，他因戰鬥靴耐震防滑，順利將人逮捕。

警政署官方臉書「NPA署長室」表示，警服革新的現在進行式，將不再以「嚴肅的形象」為設計起點，取而代之的是警察同仁在外執勤的需要；目前新警察制服已經進入設計階段，也將鞋子列入設計項目，讓同仁未來有更多元、更務實的選擇，希望大家能夠一起思考、提供實務建議，協助研議出符合第一線勤務需求的授權規定。