新竹隱藏版點心水潤餅 「獨家」揭秘

2017-09-13 08:30

〔記者吳書緯／新竹報導〕你聽過水潤餅嗎？可別以為是「水＋潤餅」的組合，在新竹市可是人人都知道的地方隱藏版點心，也傳承了對祭典的回憶。

水潤餅的外觀就像是扁平的大餅，尺寸約直徑10公分的不規則圓形，咬下去的口感就像是滿福堡的麵包，但又更為軟潤，帶著一股清甜和五香粉的味道；咀嚼後，麵粉的澱粉質在口中所散出的麵粉香甜又與一開始不同，形成不同層次的味道。

新竹市文史工作者溫文龍說，水潤餅因為外觀看起來就像小孩子的皮膚一樣粉嫩，口感吃起來用台語形容「水潤水潤」，故被稱為水潤餅，和潤餅並沒有關係。

台灣各地都有使用繼光餅做為中元節敬神之用，利用餅中間的圓孔串成一串，掛在出巡的大仙尪仔脖子上，且有著信眾食用、以保平安的傳統。但繼光餅的餅身硬實，掛在大仙尪仔身上時，若是好動的角色如七爺、八爺，餅身容易碎裂，讓新竹的信眾甚感困擾，恰好新竹城隍廟口賣香菸的攤販和製餅師傅討論到，萌生以柔軟麵體製作餅身，改良過的餅受到了大家的歡迎，加上新竹人在中元節有獻餅敬神的習慣，所以製餅師傅開始彼此學習、仿效。全盛時期市區有多家餅鋪製作水潤餅，而目前僅剩下位於成功路上的德龍商店一家，現在市面上所販售的水潤餅都是出自於此。

德龍商店第2代店主楊水龍說，由於人工成本高漲，商店都由家族經營，將人事成本降至最低，每天早、晚各出爐一次，並會配送到城隍廟與竹蓮寺附近的攤子，讓市民可就近購買。因為依循傳統製作，不添加防腐劑，所以建議最好4天內食用完畢。

德龍商店（03）524-3708，新竹市北區成功路326號