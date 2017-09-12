泰利颱風來襲 天氣風險公司：明晚至後天中午影響新北最劇

2017-09-12 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應泰利颱風來襲，新北市災害應變中心今天下午二級開設，晚間7點召開防颱會議，副市長侯友宜說，颱風路徑不斷北移，但強度是中颱上限，仍充滿變數，各單位須嚴正以待。天氣風險管理開發公司預估雨量持續下修，侯友宜說：「希望天氣風險公司預測也能準一點」，引起現場哄堂大笑。

天氣風險管理開發公司分析，泰利颱風持續朝西北移動，不排除路徑更偏北，預計明天清晨發布陸上颱風警報，且有不發布陸警的機會，影響新北市最劇時間為明天夜間至後天中午，東區及北區將有豪雨至大豪雨等級降雨發生，沿海有10至11級瞬間陣風出現。

天氣風險管理開發公司預估，雨量集中在新北市北區及東區，包括貢寮、瑞芳、金山、萬里，24小時累積雨量約350毫米至500毫米，汐止、平溪、雙溪、坪林、烏來、三芝、石門、淡水、八里與林口等區，降雨量200至350毫米，最大總雨量為北區450毫米。

侯友宜說，颱風路徑往北偏，對新北市的影響仍有變數，目前看來北區及東區影響較大，如果路徑再北移，雨量也會跟著往下修。他說：「希望天氣風險管理公司預測也能準一點。」

天氣風險管理開發公司總監賈新興解釋，就這幾天各國的氣象預報資訊來看，颱風路徑不斷修正，代表氣象預報存在不確定性，中央氣象局是否發布陸上颱風警報，須等明天清晨5點那一報決定，不排除有不發布的機會。