污染源減量抵換…大林蒲推免費公車 環保署長李應元遭抗議

2017-09-12 20:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕環保署長李應元於高雄小港大林蒲地區推動免費公車，期盼降低民眾對空污的疑慮，不過，仍遭環保團體抗議。

李應元今天（12日）到大林蒲搭乘免費紅2路線公車，並聽取民眾及環保團體意見。環保署認為，當地緊鄰石化、鋼鐵、電力及造船等重工業，加上高雄機場班機、高雄港船舶及柴油大貨車進出，空污負荷嚴重，今年起與高雄市合作推動公車免費搭乘補助及空污監測計畫，由環保署空污基金補助5900萬元辦理。

不過，南部反空污大聯盟、林園反污染護家園協會、反國道7號自救會、要健康婆婆媽媽團高雄團、高雄健康空氣行動聯盟等環保團體，認為「高屏地區空氣污染物總量管制計畫移動污染源減量抵換處理原則」中，將柴油大貨車等移動污染源減量，用於工廠污染增量，此舉是為工業老闆大開方便之門。

要健康婆婆媽媽團高雄團洪秀菊說，居民尿液中砷、鉛、鎘異常比例，遠高於雲林麥寮及台西居民，居民堅決反對車輛空污減量可抵換、拍賣及交易。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，前行政院長林全未兌現承諾，小港污染未曾減量，反對環保署召開黑箱專家會議及研商會議，未召開公聽會，就訂定「高屏地區空氣污染物總量管制計畫移動污染源減量抵換處理原則」。

金煙囪文化協進會理事長洪富賢說，抗議環保署配合經濟部，欺騙環團，實施高屏污染總量管制計畫，又訂定移動污染源減量可用於工廠增量，要求停止「高屏空污總量管制計畫」。