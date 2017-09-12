泰利颱風 航空異動資訊總整理

中颱泰利步步進逼，影響國內多個航空航班。（資料照，華航提供）
〔記者陳宜加／台北報導〕中颱泰利步步進逼，影響國內多個航空航班。明天異動資訊如下：
長榮航空、立榮航空：
往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。
國內線松山出發航班中午12:00以後全數取消。
松山往返台東、花蓮航班全日取消。
台中往返南竿航班全日取消。
中華航空：
CI-120/121 桃園-琉球來回航班取消。
CI-124/125 桃園-石垣島來回航班改時。
華信航空：
國內航線：
高雄-花蓮、台北-台東 14:00以後取消。
台北-金門 16:00以後取消。
高雄-馬公 15:00以後取消。
馬公-台北 18:00以後取消。
台中國際、兩岸航線：台中-琉球班機AE282/283延後26小時起飛，其他國際、兩岸航班維持正常。
台灣虎航：
IT-230 桃園-沖繩那霸取消。
IT-231 沖繩那霸-桃園取消。
其餘航班皆正常運作。
遠東航空：
國內航線松山出發下午3時以後取消：台北─馬公FE025/FE027、馬公─台北FE026/FE028/FE8826、台北─金門FE071、 金門─台北FE072。
國內航線台中、高雄出發正常。
高雄─成都航班正常。
桃園─峴港航班FE301提前3小時至下午3時起飛。
峴港─桃園航班FE302延後至9月14日上午7時起飛。
中國南方航空：
9月13日共取消7條航線14個航班：
CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北
CZ3018/CZ3017 台北-長沙-台北
CZ3026/CZ3025 台北-張家界-台北
CZ3096/CZ3095 台北-浦東-台北
CZ3020/CZ3019 台北-桂林-台北
CZ3052/CZ3051 台北-長春-台北
CZ3014/CZ3013 台北-大連-台北
9月14日台北往返9條航線、18個航班全數取消，高雄正常起降。