大士爺祭放水燈 向好兄弟發「邀請卡」

大士爺廟董監事們今天下午在民雄鄉文化路文隆橋下溪畔放水燈，廟方董監事引燃5座紙房子及放流108朵蓮花座，期接引水域冤死的孤魂乘坐水燈，參與普度大典。（記者曾迺強攝）

2017-09-12 19:57

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣「全台獨嘉，神鬼傳奇系列活動—民雄大士爺文化祭」11日起一連3天，有一連串祈福、科儀等活動，今天下午在民雄鄉文化路文隆橋下溪畔放水燈，廟方董監事引燃5座紙房子及放流108朵蓮花座，期接引水域冤死的孤魂乘坐水燈，參與普度大典；明天深夜11點完成普度、結束醮局後，紙紮大士爺將火化升天，為普度活動帶來最高潮。

大士爺廟董事長蔡炳坤率董監事，隨著道士誦經聲虔誠祭拜，副縣長吳芳銘等人到場參與，溪畔兩側圍滿觀禮信眾，場面壯觀，眾人獻上牲禮和水果後，逐一將紙房子、蓮花座放到溪流；蔡炳坤說，放水燈如同「邀請卡」，引導孤魂野鬼浮出水面，到陽間接受眾生祭祀，避免只有陸路的好兄弟受邀，傳達大士爺以平等心度化眾生觀念。

明天深夜11點醮局結束後，紙紮大士爺將穿上7層神明衣，由廟方董監事、民雄義消等信眾簇擁護駕，以扛轎方式迎到國道1號民雄交流道附近的火化會場，完成象徵鬼神離境的火化儀式。