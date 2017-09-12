46國佳麗揪團坐機捷 這節車廂美不勝收

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，試乘機捷列車。（記者李容萍攝）

2017-09-12 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕參加「全球旅遊皇后」選拔的46國佳麗，今天包車走訪桃園，前往桃園機場捷運、石門水庫、大溪威斯汀飯店及大溪老街等景點走透透，留下美麗倩影。

為了推廣台灣觀光旅遊，中華觀光旅遊發展協會、國王假期旅遊合辦「全球旅遊皇后」選拔大賽，來自全球46個國家佳麗陸續搭機來台，昨晚投宿桃園市住都大飯店，今起至23日走訪桃園、台中、嘉義和澎湖等縣市參與優良產品企業代言活動，以提升台灣觀光在國際知名度。

佳麗們首日行程，包括桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評、大溪區長黃睿松等人樂當導遊，向佳麗們推銷大溪的好山好水。

桃捷公司上午安排參觀機捷列車車及行控中心，佳麗們並進入模型車駕駛艙體驗，接著到大溪區石門水庫搭乘太陽能動力船遊湖欣賞水庫優美風光，中午至大溪笠復威斯汀度假酒店用餐後，下午轉往大溪區公所、大溪老街參觀木博館，沿途佳麗們使用手機記錄大溪之美。

代表台灣的佳麗粘育綾就說，小時候家住苗栗，有來過幾次桃園石門水庫和大溪，這次能和這麼多佳麗一起來桃園，希望能成功宣傳台灣之美。

主辦單位表示，參與的佳麗原本是為遴選「高跟鞋皇后」活動暖身，因受限活動取消，除了15日下午仍於嘉義夢想家商務大飯店安排才藝表演，23日將移師澎湖喜來登飯店舉辦「全球旅遊皇后」總決賽，前3名皇后將為「2018世界最美麗海灣年會in澎湖」代言。

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，試乘機捷列車。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，走訪大溪老街在木博館前留下美麗倩影。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，走訪大溪老街在木博館前留下美麗倩影。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，走訪大溪老街在木博館前留下美麗倩影。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，走訪大溪老街在木博館前留下美麗倩影。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的佳麗，走訪大溪老街在木博館前留下美麗倩影。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的各國佳麗來訪，大溪區長黃睿松樂當導遊，解說大溪的好風景。（記者李容萍攝）

參加全球旅遊皇后選拔的46國佳麗，在大溪合影。（記者李容萍攝）